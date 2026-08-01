Hörspiel des Monats Juli 2026
Sörensen geht aufs Haus
2-teiliges Krimi-Hörspiel mit Bjarne Mädel: Sörensens sechster Fall Autor und Regie: Sven Stricker Komposition: Jan Peter Pflug Dramaturgie: Felix Lehmann Deutschlandfunk 2026
Länge Teil 1: 54‘05
Länge Teil 2: 54‘28
Sörensen geht aufs Haus
Die Begründung der Jury
Olga Grjasnowa, Schriftstellerin Masha Qrella, Musikerin Gastgebender Sender: Deutschlandradio
Hörspiel des Monats Juli 2026
Sven Stricker, 1970 in Tönning geboren, Hörspielregisseur, -bearbeiter und Autor, lebt in Potsdam. Er gewann mehrfach den Deutschen Hörbuchpreis. 2017 erschien sein Roman „Mensch, Rüdiger!“, 2020 sein Roman „Bin noch da“. Alle sechs Sörensen-Krimis liegen als Romane und Hörspiele vor. Die Verfilmung von „Sörensen hat Angst“ in der Regie von Bjarne Mädel gewann 2021 den Deutschen Fernsehkrimipreis sowie den österreichischen Fernsehpreis Romy. 2022 wurde Stricker für das Drehbuch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Der zweite Fall, „Sörensen fängt Feuer“ wurde ebenfalls verfilmt.