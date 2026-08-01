Hörspiel des Monats Juli 2026

Sörensen geht aufs Haus

54:10 Minuten
Bjarne Mädel als Kommissar Sörensen steht auf einem Deich, blickt nach oben und hält die Hände auf die Brust.
Auf der Suche nach einem Ort zum Atmen: Bjarne Mädel in der Rolle von Kommissar Sörensen © Michael Ihle
Von Sven Stricker |
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Das Krimi-Hörspiel „Sörensen geht aufs Haus“ ist Hörspiel des Monats Juli 2026. In diesem trifft Sörensen seinen alten Schulfreund wieder und geht einem Cold Case nach. Krimi-Hörspiel mit Bjarne Mädel.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastHörspiel
Die Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste benannte „Sörensen geht aufs Haus“ zum Hörspiel des Monats Juli 2026.

Die Begründung der Jury

"Sörensen geht aufs Haus“ ist ein Hörspiel mit einer wundervollen Regie und Sprecher*innen, denen man stundenlang folgen kann. Die Inszenierung überzeugt durch ihre dichte Atmosphäre, präzise Dialoge und Sprechkunst. Wir folgten voller Spannung dem Kriminalfall und ließen uns von den Wendungen überzeugen. Auch gesellschaftlich relevante Themen wie Care und häusliche Gewalt werden überzeugend und ohne Klischees abgebildet. Besonders berührt hat uns die Schilderung der Pflege eigener alternder Eltern und die Verantwortung und die Einsamkeit, die damit einhergehen und die in diesem Hörspiel so treffend dargestellt wurden."
Die Jury und der gastgebende Sender 2026
Olga Grjasnowa, Schriftstellerin Masha Qrella, Musikerin Gastgebender Sender: Deutschlandradio

Hörspiel des Monats Juli 2026
Sörensen geht aufs Haus
2-teiliges Krimi-Hörspiel mit Bjarne Mädel: Sörensens sechster Fall Autor und Regie: Sven Stricker Komposition: Jan Peter Pflug Dramaturgie: Felix Lehmann Deutschlandfunk 2026
Länge Teil 1: 54‘05
Länge Teil 2: 54‘28

Sven Stricker, 1970 in Tönning geboren, Hörspielregisseur, -bearbeiter und Autor, lebt in Potsdam. Er gewann mehrfach den Deutschen Hörbuchpreis. 2017 erschien sein Roman „Mensch, Rüdiger!“, 2020 sein Roman „Bin noch da“. Alle sechs Sörensen-Krimis liegen als Romane und Hörspiele vor. Die Verfilmung von „Sörensen hat Angst“ in der Regie von Bjarne Mädel gewann 2021 den Deutschen Fernsehkrimipreis sowie den österreichischen Fernsehpreis Romy. 2022 wurde Stricker für das Drehbuch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Der zweite Fall, „Sörensen fängt Feuer“ wurde ebenfalls verfilmt.

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