Hörspiel des Monats Juli 2026

"Sörensen geht aufs Haus“ ist ein Hörspiel mit einer wundervollen Regie und Sprecher*innen, denen man stundenlang folgen kann. Die Inszenierung überzeugt durch ihre dichte Atmosphäre, präzise Dialoge und Sprechkunst. Wir folgten voller Spannung dem Kriminalfall und ließen uns von den Wendungen überzeugen. Auch gesellschaftlich relevante Themen wie Care und häusliche Gewalt werden überzeugend und ohne Klischees abgebildet. Besonders berührt hat uns die Schilderung der Pflege eigener alternder Eltern und die Verantwortung und die Einsamkeit, die damit einhergehen und die in diesem Hörspiel so treffend dargestellt wurden."