Hörspiel über das Überleben im besetzten Frankreich

1942: Raymond war 13 Jahre alt, als er sich in die „unbesetzte Zone“ Frankreichs durchschlug und als billige Arbeitskraft auf einem Bauernhof unterkam. Ein „zufällig Überlebender“. Als einziger seiner Familie entging er dem Zugriff von Polizei und Gestapo.

Über ein halbes Jahrhundert später reist Federman mit seiner Frau nach Südfrankreich. Als amerikanischer Tourist erlebt er ein komisches Roadmovie, eine seltsame Reise in die Vergangenheit. Vielstimmig sind die Erinnerungen an die Zeit auf der Farm: Kollaboration, Landarbeit und Liebeserlebnisse. Wie hat sich Frankreich während der Besatzung verhalten, wie geht es heute mit dieser Vergangenheit um?