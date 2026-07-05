Hörspiel des Monats Juni 2026
P R I N C E - FunkyPurpleAssoziationen
Von Elisabeth Weilenmann
Mit: Alina Fritsch, Oskar Weilenmann, Eszter Hollósi
Ton: Elmar Peinelt
Schnitt: Elisabeth Weilenmann
Regie: Elisabeth Weilenmann
Regieassistenz: Marie-Louise Fürnsinn
Produktionsleitung: Stefanie Zussner
Redaktion: Kurt Reissnegger
ORF / HR 2026
Länge: 54‘37
Hörspiel des Monats Juni 2026
Prince: Funk und 80er-Jahre-Opulenz, hier bei einem Konzert in Lüneburg 1993 © Carsten Rehder / picture alliance
P R I N C E - FunkyPurpleAssoziationen
89:54 Minuten
Zum 10. Todestag von Prince nähert sich Elisabeth Weilenmann dem Ausnahmekünstler assoziativ - verwoben mit der Geschichte einer Bewunderin. Ein Hörspiel über musikalisches Genie, radikale Eigenständigkeit und jenen Funk, der sich nicht denken, sondern nur fühlen lässt.
Die Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste benannte „P R I N C E - FunkyPurpleAssoziationen“ zum Hörspiel des Monats Juni 2026.
Die Begründung der Jury:
„Wir prämieren das Hörspiel P R I N C E – FunkyPurpleAssoziationen. Es ist ein Vergnügen, der Produktion zu folgen, die spielerische Freiheit assoziiert, Klangräume öffnet und mit Witz, großem musikalischem Gespür und einer spürbaren Lust am Improvisieren ein vielschichtiges Porträt des Popstars und seiner Zeit entwirft. Das Besondere an der Produktion ist aber nicht die Biopic-Ebene eines Stars, sondern die parallel erzählte persönliche Ebene der Autorin, die die Songs von Prince in ihren eigenen biografischen Kontext stellt und seine und ihre Biografie miteinander verwebt. Das Ergebnis gibt Einblick in ein Phänomen, das ja in gewisser Weise immer ein bisschen unerklärbar bleibt, erzählt es doch auf sehr berührende Weise, was Popmusik in uns auslösen kann, was wir mit ihr verbinden und warum sie einige von uns ein Leben lang begleitet."
Die Jury und der gastgebende Sender 2026
Olga Grjasnowa, Schriftstellerin
Masha Qrella, Musikerin
Gastgebender Sender: Deutschlandradio
Olga Grjasnowa, Schriftstellerin
Masha Qrella, Musikerin
Gastgebender Sender: Deutschlandradio
Hörspiel des Monats Juni 2026