Hörspiel des Monats Juni 2026

„Wir prämieren das Hörspiel P R I N C E – FunkyPurpleAssoziationen. Es ist ein Vergnügen, der Produktion zu folgen, die spielerische Freiheit assoziiert, Klangräume öffnet und mit Witz, großem musikalischem Gespür und einer spürbaren Lust am Improvisieren ein vielschichtiges Porträt des Popstars und seiner Zeit entwirft. Das Besondere an der Produktion ist aber nicht die Biopic-Ebene eines Stars, sondern die parallel erzählte persönliche Ebene der Autorin, die die Songs von Prince in ihren eigenen biografischen Kontext stellt und seine und ihre Biografie miteinander verwebt. Das Ergebnis gibt Einblick in ein Phänomen, das ja in gewisser Weise immer ein bisschen unerklärbar bleibt, erzählt es doch auf sehr berührende Weise, was Popmusik in uns auslösen kann, was wir mit ihr verbinden und warum sie einige von uns ein Leben lang begleitet."