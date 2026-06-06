Hörspiel des Monats Mai 2026
Die Hexe von Pendach
Von Julien Hebenstreit und Katharina Irmscher
Mit: Henriette Nagel, Christiane Roßbach, Jeremias Meyer, Christoph Franken, Johannes Nußbaum, Adnan Maral, Nico Marischka, Johan von Ehrlich, Carlo Schmitt, Vassillissa Reznikoff, Max Poerting, Patricia Litten, Walter Hess, Michele Cuciuffo, Jelena Kuljić, Edmund Telgenkämper, Ulrike Willenbacher, Sina Reiß, Elif Esmen, Timocin Ziegler, Katja Bürkle, Naffie Janha, Elias Krischke, Felicia Chin-Malenski, Martin Feifel, Christian Löber, Maria Hafner, Christian Beppo Peters, Fabian Zweck, Stefan Wilkening, Katrin Filzen, Henriette Fridoline Schmidt, Lukas Lugani, Elisabeth Lugani, Lennart Lindhorst, Lina Lösch, Mathis Wolfrum
Ton: Jan Piepenstock, Gerhard Wicho
Technik: Robin Auld, Fabian Zweck
Musiker*innen: Sackpfeife- Thomas Gundermann; Cello- Johanna Helm; Vocals- Helene Erben
Komposition: Katharina Haage
Regie: Pauline Seiberlich
Regieassistenz: Jakob Roth, Henriette Fridoline Schmidt
Redaktion: Katarina Agathos
BR 2026
Länge: Folge 1 "Ausbruch": 39:59, Folge 2 "Schweigen": 41:09
Die Hexe von Pendach
Die Begründung der Jury:
Olga Grjasnowa, Schriftstellerin
Masha Qrella, Musikerin
Gastgebender Sender: Deutschlandradio
Hörspiel des Monats Mai 2026