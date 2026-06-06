Hörspiel des Monats Mai 2026

Die Hexe von Pendach

115:04 Minuten
Eine junge Nonne aus dem 18. Jahrhundert faltet ihre Hände zum Gebet.
Rund ums Jahr 1700: Auf der Suche nach einem verschwundenen Waisenkind gerät die junge Nonne Agathe in ein mysteriöses Dorf. © BR | Grafik: Veronika Grenzebach | Foto: Leah Ruprecht
Von Julien Hebenstreit und Katharina Irmscher |
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Die junge Nonne Agathe gerät im Jahr 1700 in eine brutale Hexenjagd. Wird sie den verschwundenen Waisenjungen Alois retten? Eine historische Mystery-Hörspielserie mit True-Crime-Feeling und psychologischem Horror.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastHörspiel
Die Jury der Akademie der Darstellenden Künste benannte „Die Hexe von Pendach" - eine Hörspielserie des Bayerischen Rundfunks - zum Hörspiel des Monats Mai 2026.

Die Begründung der Jury:

"Die Hexe von Pendach“ ist ein außergewöhnliches Hörspiel, das es schafft, eine Hexenjagd aus dem Jahr 1700 in die Gegenwart zu holen, ohne sich an diese anzubiedern. Es geht um die immer wieder aktuellen Themen religiöser Fanatismus, gesellschaftlicher Druck und persönliche Schuld. Dabei vermischen sich die historischen Fakten mit einer überzeugenden Leistung der Sprecher*innen und dem musikalischen Arrangement zu einem faszinierenden Ganzen - eine Melange aus Kriminalroman, Geschichts- und Mystery-Erzählung. Es ist absolut zu empfehlen, das alles über Kopfhörer zu hören, die Produktion ist atmosphärisch sehr dicht und detailreich, die Inszenierung und die Dramaturgie sind klar, ungewöhnlich und immer wieder überraschend, so dass es einen unwahrscheinlichen Spaß macht, dieser Geschichte zu folgen.
Die Jury und der gastgebende Sender 2026
Olga Grjasnowa, Schriftstellerin
Masha Qrella, Musikerin
Gastgebender Sender: Deutschlandradio

Hörspiel des Monats Mai 2026

Die Hexe von Pendach
Von Julien Hebenstreit und Katharina Irmscher
Mit: Henriette Nagel, Christiane Roßbach, Jeremias Meyer, Christoph Franken, Johannes Nußbaum, Adnan Maral, Nico Marischka, Johan von Ehrlich, Carlo Schmitt, Vassillissa Reznikoff, Max Poerting, Patricia Litten, Walter Hess, Michele Cuciuffo, Jelena Kuljić, Edmund Telgenkämper, Ulrike Willenbacher, Sina Reiß, Elif Esmen, Timocin Ziegler, Katja Bürkle, Naffie Janha, Elias Krischke, Felicia Chin-Malenski, Martin Feifel, Christian Löber, Maria Hafner, Christian Beppo Peters, Fabian Zweck, Stefan Wilkening, Katrin Filzen, Henriette Fridoline Schmidt, Lukas Lugani, Elisabeth Lugani, Lennart Lindhorst, Lina Lösch, Mathis Wolfrum
Ton: Jan Piepenstock, Gerhard Wicho
Technik: Robin Auld, Fabian Zweck
Musiker*innen: Sackpfeife- Thomas Gundermann; Cello- Johanna Helm; Vocals- Helene Erben
Komposition: Katharina Haage
Regie: Pauline Seiberlich
Regieassistenz: Jakob Roth, Henriette Fridoline Schmidt
Redaktion: Katarina Agathos
BR 2026
Länge: Folge 1 "Ausbruch": 39:59, Folge 2 "Schweigen": 41:09

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