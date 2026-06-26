Das Soundarchiv des Goethe-Instituts

Listening in 75 attempts

52:43 Minuten
Logo von "Listening in 75 attempts": eine 75, darum herum ein Kopfhörer
Der Klangkünstler Emeka Ogboh präsentiert Musik und Soundscapes aus der Geschichte des Goethe-Instituts © Emeka Ogboh
Von Emeka Ogboh |
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Seit 75 Jahren betreibt das Goethe-Institut internationale Kulturarbeit. Dabei sind auch zahlreiche Publikationen mit Musik- und Soundscape-Aufnahmen entstanden. Der Künstler Emeka Ogboh präsentiert eine persönliche Auswahl.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Den 75. Geburtstag des Goethe-Instituts feiert der Klangkünstler Emeka Ogboh nicht mit einer Retrospektive. Statt das Archiv der Kulturinstitution entlang einer linearen Zeitachse oder anhand ausgewählter Höhepunkte zu repräsentieren, begreift er das dokumentierte Material als ein verdichtetes Gefüge von Versuchen: Versuche zuzuhören, zusammenzuarbeiten, zu übersetzen, Versuche auf spezifische historische, kulturelle und politische Konstellationen zu antworten. Sie zeigen sich mit Klängen aus verschiedenen Jahrzehnten und Regionen in Strukturen von Gleichzeitigkeit, Überlagerung und Wiederholung.

Listening in 75 attempts
Von Emeka Ogboh
Deutschlandfunk/Goethe-Institut 2026
Länge: 50'00

Emeka Ogboh, geboren 1977 in Nigeria, lebt als Klangkünstler in Berlin. In seinen Arbeiten erforscht er, wie sich individuelle und kollektive Erinnerungen in sinnliche Erfahrungen übertragen lassen.

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