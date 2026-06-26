Listening in 75 attempts
Von Emeka Ogboh
Deutschlandfunk/Goethe-Institut 2026
Länge: 50'00
Das Soundarchiv des Goethe-Instituts
Der Klangkünstler Emeka Ogboh präsentiert Musik und Soundscapes aus der Geschichte des Goethe-Instituts © Emeka Ogboh
Listening in 75 attempts
52:43 Minuten
Seit 75 Jahren betreibt das Goethe-Institut internationale Kulturarbeit. Dabei sind auch zahlreiche Publikationen mit Musik- und Soundscape-Aufnahmen entstanden. Der Künstler Emeka Ogboh präsentiert eine persönliche Auswahl.
Den 75. Geburtstag des Goethe-Instituts feiert der Klangkünstler Emeka Ogboh nicht mit einer Retrospektive. Statt das Archiv der Kulturinstitution entlang einer linearen Zeitachse oder anhand ausgewählter Höhepunkte zu repräsentieren, begreift er das dokumentierte Material als ein verdichtetes Gefüge von Versuchen: Versuche zuzuhören, zusammenzuarbeiten, zu übersetzen, Versuche auf spezifische historische, kulturelle und politische Konstellationen zu antworten. Sie zeigen sich mit Klängen aus verschiedenen Jahrzehnten und Regionen in Strukturen von Gleichzeitigkeit, Überlagerung und Wiederholung.
Listening in 75 attempts
Emeka Ogboh, geboren 1977 in Nigeria, lebt als Klangkünstler in Berlin. In seinen Arbeiten erforscht er, wie sich individuelle und kollektive Erinnerungen in sinnliche Erfahrungen übertragen lassen.