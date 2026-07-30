Hörstücke aus der freien Szene

Kurzstrecke 169

52:34 Minuten
Ein Berg Weiße Ware auf einem Schrottplatz. Im Vordergrund ist ein Greifer zu sehen. Der Himmel im Hintergrund ist blau.
Manchmal fahren Wassilissa und Ida ans „Meer“, den Schrottplatz hinter der Wasserstadt © Getty Images / iStockphoto / hroe
Moderation: Ingrid Wenzel und Ingo Kottkamp |
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Hörspiel über eine Liebesgeschichte in einer dystopischen Welt.
Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch
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PodcastHörspiel (Freispiel)

Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch

Unsere Freispiel-Produktionen finden Sie in unserem gemeinsamen Hörspiel-Podcast, den Sie hier... Mehr anzeigen

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Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen freie, innovative, zeitgemäße Audioproduktionen aus den Genres Feature, Hörspiel und Klangkunst vor.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke: 
Mein kleiner Zeh war ein Wort 
Hörspiel von Kirsten Burger, basierend auf Texten von Yoko Tawada, Musik: Niko Meinhold
Wasserstadt  
von Lisa Spöri
Die Nachtrichten 
Von Luka Lenzin
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Kurzstrecke 169 
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene 
Moderation: Ingrid Wenzel und Ingo Kottkamp 
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2026 
Länge: 54'40 
 
Wiederholung am 14. August 2026, Deutschlandfunk Kultur

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