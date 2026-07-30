Kurzstrecke 169
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Ingo Kottkamp
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2026
Länge: 54'40
Wiederholung am 14. August 2026, Deutschlandfunk Kultur
Hörstücke aus der freien Szene
Manchmal fahren Wassilissa und Ida ans „Meer“, den Schrottplatz hinter der Wasserstadt © Getty Images / iStockphoto / hroe
Kurzstrecke 169
52:34 Minuten
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Hörspiel über eine Liebesgeschichte in einer dystopischen Welt.
Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen freie, innovative, zeitgemäße Audioproduktionen aus den Genres Feature, Hörspiel und Klangkunst vor.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
Mein kleiner Zeh war ein Wort
Hörspiel von Kirsten Burger, basierend auf Texten von Yoko Tawada, Musik: Niko Meinhold
Hörspiel von Kirsten Burger, basierend auf Texten von Yoko Tawada, Musik: Niko Meinhold
Wasserstadt
von Lisa Spöri
von Lisa Spöri
Die Nachtrichten
Von Luka Lenzin
Von Luka Lenzin
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Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
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Are you interested in storytelling with sound?
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