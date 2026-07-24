Klangkunst: Schwarzmarktklänge und Guerillapoesie

Mshika-Shika
Von Masimba Hwati
Stimme und Xizambi: Lukha Mukhavele
Stimme: Alois Moyo und Masimba Hwati, Markus Westphal, Michael Fischer, Vivien Mercedes Jester, Laura Anh Thu Dang, Dean Ruddock, Luka Mukhavhele, Georg Milz
O-Töne: Robin Douglas Hwati, Florence Maidei Hwati, Konstantin Bayer und Bianka Voigt
Ton: Lefteris Krysalis und Vivien Mercedes Jester
Dramaturgische Begleitung: Nathalie Singer und Marcus Gammel
Deutschlandfunk Kultur/Bauhaus–Universität Weimar/Goethe-Institut/Galerie Eigenheim 2021
Länge: 50'12
Eine Wiederholung vom 22.10.2021
Mshika-Shika
Mshika-Shika
Das Hörstück entstand im Rahmen der Radio Art Residency Weimar, ein Projekt des Goethe-Instituts und des Experimentellen Radios an der Bauhaus-Universität Weimar in Kooperation mit der Hochschule für Musik Franz Liszt, Deutschlandfunk Kultur, der Thüringer Landesmedienanstalt, der EIGENHEIM Weimar/Berlin und der ACC Galerie Weimar.
Masimba Hwati wurde in Mhondoro, Simbabwe, geboren. Sein künstlerischer Ansatz ist interdisziplinär, umfasst Sound, Video, Performance und bildnerische Ausdrucksmittel. Gemeinsam mit den beiden Künstlern Chikonzero Chazunguza und Gareth Nyandoro gestaltete er auf der 56. Biennale von Venedig den simbabwischen Pavillon.