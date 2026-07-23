Vorbereitungen zum Generationswechsel

In der ersten Szene von Shakespeares „King Lear“ versucht der alte König mit großer Geste, sein Reich an seine drei Töchter zu vermachen und damit eine Absprache für seine Altersvorsorge zu treffen. Er scheitert fatal. Von allen Tauschgeschäften, in die wir jemals verwickelt werden, ist dasjenige zwischen den Generationen das komplizierteste. Das Performance-Kollektiv She She Pop bittet in diesem Hörspielklassiker die eigenen Väter ins Hörspielstudio und eröffnet einen utopischen Prozess: den Ausgleich zwischen den Generationen.