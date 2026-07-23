Testament
Verspätete Vorbereitungen zum Generationswechsel nach Lear
Von She She Pop
Mit: Theo Papatheodorou, Joachim Bark, Peter Halmburger, Ilia Papatheodorou, Sebastian Bark, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen
Komposition: Christopher Uhe, Max Knoth
Ton und Technik: Andreas Narr, Max Knoth, Hermann Leppich
Deutschlandradio Kultur 2011
Länge: 53'25
Eine Wiederholung vom 10.12.2012
Testament
54:40 Minuten
• Doku-Hörspiel • She She Pop testen anhand von Shakespeares „König Lear“, wie belastbar die Eltern-Kind-Beziehung ist – gemeinsam mit ihren wirklichen Vätern. Sie verhandeln hart über ihr Erbe, zwischen Realität, Rollenspiel, Ökonomie und Gefühl.
In der ersten Szene von Shakespeares „King Lear“ versucht der alte König mit großer Geste, sein Reich an seine drei Töchter zu vermachen und damit eine Absprache für seine Altersvorsorge zu treffen. Er scheitert fatal. Von allen Tauschgeschäften, in die wir jemals verwickelt werden, ist dasjenige zwischen den Generationen das komplizierteste. Das Performance-Kollektiv She She Pop bittet in diesem Hörspielklassiker die eigenen Väter ins Hörspielstudio und eröffnet einen utopischen Prozess: den Ausgleich zwischen den Generationen.
Das Stück wurde mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet.
Testament
She She Pop sind ein Performance-Kollektiv. Ihre Arbeiten sind dem Experiment verpflichtet und beziehen immer wieder die eigene Biografie mit ein. Zu ihren Auszeichnungen gehören der Tabori Preis, der Friedrich-Luft-Preis sowie Einladungen zum Theatertreffen. Weiteres Hörspiel bei Deutschlandfunk Kultur: „Schubladen – Ein Generationenporträt“ (2013).