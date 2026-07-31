Functional Mating Calls
Von Pierce Warnecke
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2017
Länge: 44'00
Klangkunst: Mensch und Maschine
Liebe zwischen Robotern und Tieren: Wie klingt ein Flirt von Technik und Natur? © Getty Images / iStockphoto / Red light artstudio
Functional Mating Calls
45:36 Minuten
Menschen sprechen mit Maschinen: Dieser Traum wird durch KI zunehmend Wirklichkeit. Aber wie klingt eine Welt, in der Lebewesen und Computer auch miteinander flirten können? Schon 2017 wagte der Klangkünstler Pierce Warnecke eine Prognose.
Flirten will gelernt sein – selbst im Zeitalter von sozialen Medien und Dating-Apps. Allerdings sind Mensch und Tier inzwischen nicht mehr die einzigen, die ihre Paarungsrufe trainieren. Auch Computer sind lernfähig, und warum sollten sie ihre frisch erworbenen Verführungskünste nicht gleich an allen möglichen Lebewesen ausprobieren? Diese Frage nimmt Pierce Warnecke zum Ausgangspunkt für eine Untersuchung der Kommunikationswege zwischen Mensch, Tier und Maschine.
Functional Mating Calls
Pierce Warnecke, geboren 1983 in Kalifornien, ist ein multidisziplinärer Künstler, der an der Schnittstelle von experimenteller Musik, Digital- und Videokunst arbeitet.