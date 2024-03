Hörspiel nach John Alec Baker

Wo und wie verschwimmen die Grenzen zwischen Wunsch, Begehren und Obsession? John Alec Baker lenkt die Aufmerksamkeit behutsam auf die unscheinbaren Dinge und schärft das Bewusstsein für die Schönheit der Natur am äußeren Rand des Wahrnehmungsspektrums. Von Oktober bis April begibt sich der Autor auf die Jagd nach dem Falken, die er in Tagebucheinträgen und ornithologischen Beschreibungen festhält. Schließlich verwandelt sich der Jäger in seine Beute.

„Der Wanderfalke“ gilt als Meisterwerk der nicht-fiktionalen Literatur. Das Hörspiel verdichtet in einem Ausschnitt daraus die Geschichte einer Obsession.