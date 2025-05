Der ruhige schwedische Küstenort Kaalbringen wird von einem Serienkiller heimgesucht. Schon drei Männer sind auf schreckliche Weise umgebracht worden: ein ehemaliger Häftling, ein Immobilienmakler und ein junger Arzt. Welches Motiv hat der Täter? Einheimische und Feriengäste reagieren mit Panik. Der Ort ist wie ausgestorben. Cafés und Straßen sind leer. Denn irgendwo mitten in der Stadt sitzt der Mörder und plant in Ruhe seine nächste Tat. Wann und wo wird der „Axtmörder“, wie er inzwischen überall genannt wird, wieder zuschlagen? Wer wird sein nächstes Opfer sein? Das örtliche Polizeiteam ist überfordert, und so holt sich Hauptkommissar Bausen den erfahrenen Kommissar Van Veeteren zu Hilfe, der in der Nähe Urlaub macht. Die Zeit drängt, denn das vierte Opfer befindet sich schon in der Gewalt des unheimlichen Mörders …