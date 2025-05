Hörspiel des Monats April 2025

Nichts ist, sagt der Weise

115:10 Minuten Die Dichterin Mascha Kaléko im Jahr 1934. © Deutsches Literaturarchiv Marbach

1956 kehrt Mascha Kaléko zum ersten Mal seit ihrer Emigration in die USA zurück nach Deutschland: Die Akademie der Künste in West-Berlin will ihr den Fontane-Preis verleihen, doch als die Dichterin erfährt, dass der ehemalige SS-Führer Holthusen in der Jury saß, lehnt sie ab. Hörspiel mit Gedichten und Texten aus dem Nachlass Mascha Kalékos.