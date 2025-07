Krimi-Hörspiel: Detective Inspector Fawleys zweiter Fall

Es gibt kein Entkommen (2/2)

54:44 Minuten Das abgebrannte Haus: ein Tatort. © Christian Carroll / Getty Images

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Nach der Brandkatastrophe sucht das Team um Detective Inspector Fawley weiter nach Michael Esmond. Was hat es mit der erneuten Schwangerschaft seiner Frau Samantha auf sich und was ist in der Tatnacht wirklich passiert?