Hausbesuch

HNO-Ärztin Corinna Straub hat Bereitschaft, als die Meldung der Notrufstelle eingeht: eine Frau ist kollabiert und nicht mehr ansprechbar. Als Dr. Straub bei der Adresse eintrifft, kann sie bei Ilse Maletzke nur noch den Herzstillstand feststellen. Die große Platzwunde an ihrem Kopf erklärt der Ehemann mit einem Sturz. Die Ärztin füllt den Totenschein aus. Später beginnt sie zu zweifeln: Verhielt sich der Ehemann nicht merkwürdig? Hätte sie „Todesursache ungewiss“ attestieren müssen? An die Polizei will sich Corinna Straub nicht wenden, solange sie keine Gewissheit hat. Sie schnüffelt lieber selbst herum, angefangen in der Wohnung der Maletzkes und im Bestattungsinstitut. Dabei enthüllt sie eine tragische Lebensgeschichte.