Adam Fawley befindet sich eigentlich noch in den Neujahrsferien, als er von seinem Kollegen Gislingham an einen schrecklichen Tatort gerufen wird: Aus einem brennenden Haus werden nachts zwei kleine Kinder geborgen, von den Eltern fehlt jede Spur. Eine Rauchgasexplosion hat das Gebäude fast vollständig zerstört, ob sich Leichen unter den Trümmerteilen befinden, bleibt zunächst unklar. Die vierköpfige Familie Esmond habe zurückgezogen gelebt. Die Mutter Samantha sei seit der Geburt des zweiten Sohnes Matty zu Hause geblieben. Ihr Ehemann Michael arbeitet als Akademiker in Oxford. Zum Zeitpunkt des Brandes soll er sich auf einer Tagung in London aufgehalten haben – doch sein Handy ist nicht erreichbar. Bald bergen die Brandermittler eine weibliche Leiche und es wird klar: Hier war ein Brandstifter am Werk.