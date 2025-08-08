Catábasis
Von Lucrecia Dalt and Regina de Miguel
Mit: Georgette Dee, Gudrun Gut, Victor Herrero, Sina Martens, Annika Mauer
Textaufnahmen: Alexander Brennecke
Realisation: Lucrecia Dalt und Regina de Miguel
Produktion: SAVVY Contemporary / Deutschlandfunk Kultur / DISK-CTM 2018
Länge: 41'25
Eine Wiederholung vom 22.02.2019
Wiederholung am 17.08.2025, 00.05 Uhr – Sommerpause „Neue Musik“, Deutschlandfunk Kultur
Catábasis
Lucrecia Dalt, geboren 1980 in Pereira, Kolumbien, studierte Bauingenieurwesen. Heute lebt und arbeitet sie als Musikerin, Klangkünstlerin und Radiomacherin in Berlin. Sieben veröffentlichte Alben zwischen Avantgarde und zeitgenössischer elektronischer Musik.
Regina de Miguel, geboren 1977 in Málaga, Spanien, lebt und arbeitet in Berlin. Als Künstlerin befasst sie sich kritisch mit der Produktion von Wissen. Ihre Arbeiten entstehen in Auseinandersetzung mit komplexen Strukturen, die unter anderem von Wissenschaftsphilosophie, Ökofeminismus, spekulativer Fiktion und Horror erschlossen werden.