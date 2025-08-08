„Catábasis“ steht für „Abstieg“. Tief unten in einer kolumbianischen Goldmine ringen der Staat, die lokale Bevölkerung und internationale Konzerne um die wertvollen Bodenschätze. Gebraucht werden sie nicht zuletzt für die Computerindustrie. So trifft die Beschleunigung von Rechenvorgängen auf die Langsamkeit geologischer Abläufe. In „Catábasis“ wird diese Mechanik hörbar.