Ein eiskalter Plan

Frost

52:15 Minuten
Nach dem Roman von John Rector |
Nate und Sara wollen ein neues Leben beginnen. Auf dem Weg in den Süden nehmen sie einen Mann mit, der bald zusammenbricht. Neben ihm finden die beiden einen Koffer voller Geld. Doch wohin mit dem Toten?
Der ehemalige Häftling Nate und seine schwangere Freundin Sara wollen die Vergangenheit hinter sich lassen: Mit ihrem gesamten Hab und Gut im Kofferraum machen sie sich auf den Weg in den Süden und eine hoffentlich bessere Zukunft. Doch der Weg dahin ist voller Tücken: Als im Autoradio ein Schneesturm angekündigt wird, machen sie an einer Tankstelle Rast. Ein erbärmlich hustender Mann bittet das Paar, ihn mitzunehmen. Sie willigen ein und fahren weiter, hinein in den Blizzard. Der fremde Mann beginnt zusehends zu delirieren, und als sie endlich ein Motel gefunden haben, das sie vor dem Schneesturm schützt, atmet er nicht mehr. In seinem Bauch steckt eine Kugel und in seinem Koffer jede Menge Geld. Herrenloses Geld? Mit Sicherheit nicht.
In unserem Studio: Nico Holonics und Laura Maire
In unserem Studio: Nico Holonics und Laura Maire© Deutschlandradio / Sandro Most

Frost
Nach dem Roman von John Rector
Übersetzung aus dem Englischen: Katharina Naumann
Bearbeitung und Regie: Irene Schuck
Mit: Nico Holonics, Laura Maire, Martin Rentzsch, Cristin König, Wolfgang Pregler, Swetlana Schönfeld, Gerd Wameling, Katja Hirsch, Pit Bukowski
Ton und Technik: Bernd Friebel und Sonja Rebel
Regieassistenz: Eva Solloch
Deutschlandfunk Kultur 2018
Länge: 52‘10
Eine Wiederholung vom 17.08.2018

John Rector, 1970 geboren und in Colorado Springs aufgewachsen, hat zahlreiche Kurzgeschichten veröffentlicht, während er seinen Lebensunterhalt als Gärtner, Barkeeper oder Musiker bestritt. „The Grove“ (2010) war sein erster Roman, im gleichen Jahr erschien der Thriller „The Cold Kiss“, die deutsche Ausgabe unter dem Titel „Frost“. 2013 wurde er für „Alles verloren“ mit dem International Thriller Award ausgezeichnet, zuletzt erschien „The Ridge“ (2017). Der Autor wohnt mit seiner Familie in Omaha, Nebraska.

