Ein eiskalter Plan

Frost
Nach dem Roman von John Rector
Übersetzung aus dem Englischen: Katharina Naumann
Bearbeitung und Regie: Irene Schuck
Mit: Nico Holonics, Laura Maire, Martin Rentzsch, Cristin König, Wolfgang Pregler, Swetlana Schönfeld, Gerd Wameling, Katja Hirsch, Pit Bukowski
Ton und Technik: Bernd Friebel und Sonja Rebel
Regieassistenz: Eva Solloch
Deutschlandfunk Kultur 2018
Länge: 52‘10
Eine Wiederholung vom 17.08.2018
Frost
Frost
John Rector, 1970 geboren und in Colorado Springs aufgewachsen, hat zahlreiche Kurzgeschichten veröffentlicht, während er seinen Lebensunterhalt als Gärtner, Barkeeper oder Musiker bestritt. „The Grove“ (2010) war sein erster Roman, im gleichen Jahr erschien der Thriller „The Cold Kiss“, die deutsche Ausgabe unter dem Titel „Frost“. 2013 wurde er für „Alles verloren“ mit dem International Thriller Award ausgezeichnet, zuletzt erschien „The Ridge“ (2017). Der Autor wohnt mit seiner Familie in Omaha, Nebraska.