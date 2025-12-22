Ein eiskalter Plan

Der ehemalige Häftling Nate und seine schwangere Freundin Sara wollen die Vergangenheit hinter sich lassen: Mit ihrem gesamten Hab und Gut im Kofferraum machen sie sich auf den Weg in den Süden und eine hoffentlich bessere Zukunft. Doch der Weg dahin ist voller Tücken: Als im Autoradio ein Schneesturm angekündigt wird, machen sie an einer Tankstelle Rast. Ein erbärmlich hustender Mann bittet das Paar, ihn mitzunehmen. Sie willigen ein und fahren weiter, hinein in den Blizzard. Der fremde Mann beginnt zusehends zu delirieren, und als sie endlich ein Motel gefunden haben, das sie vor dem Schneesturm schützt, atmet er nicht mehr. In seinem Bauch steckt eine Kugel und in seinem Koffer jede Menge Geld. Herrenloses Geld? Mit Sicherheit nicht.