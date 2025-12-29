Krimi-Hörspiel von Michael Koser

Elaine muss vor der Polizei fliehen. Sie hat ihren Beruf als Bankangestellte zu Gunsten einer Gaunerkarriere aufgegeben und als erste Aktion gleich mal ihre eigene Bank ausgeraubt. Als sie am Bahnhof von der Polizei geschnappt zu werden droht, kommt ihr unerwartet ein fremder Mann zu Hilfe, der sie in seinem Abteil versteckt. Bald erfährt sie, dass es sich bei ihrem Retter um niemand anderen als den berühmten Gauner Arsène Lupin handelt. Dass sie ihrem großen Vorbild in die Arme gelaufen ist, sieht sie als echte Karrierechance. Gemeinsam wollen sie die Chicagoer Gesellschaft ausnehmen. Doch als sie es mit Al Capone zu tun bekommen, werden sie auf eine harte Probe gestellt.