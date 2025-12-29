Krimi-Hörspiel von Michael Koser

Die Schule der Glücksritter oder Arsène Lupin trifft Al Capone
Von Michael Koser
Regie: Renate Heitzmann
Mit: Manfred Zapatka, Katharina Zapatka, Michael Hanemann, Gerd Grasse, Katharina Burowa, Wolfgang Condrus, Martin Engler, Götz Schulte, Martin Engler, Christian Gaul, Ingrid Tribowski
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Sabine Winkler
Regieassistenz: Karena Lütge
Deutschlandradio Kultur 2004
Länge: 48‘43
Eine Wiederholung vom 08.10.2006
Michael Koser (1938–2024) war der Autor der legendären Hörspielreihe „Professor van Dusen“, die bis heute eine große Fan-Gemeinde hat. Zwischen 1978 und 1999 produzierten RIAS Berlin und Deutschlandradio insgesamt 77 Folgen. Die Figur des Professor van Dusen war ursprünglich eine Erfindung des US-amerikanischen Autors Jacques Futrelle. Dieser war 1912 mit der Titanic untergegangen. Während die ersten Stücke noch auf Futrelles Kurzgeschichten basieren, war ein Großteil der späteren Fälle von Koser selbst erdacht.