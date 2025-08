„Ich sah die besten Köpfe meiner Generation, zerstört von Wahnsinn, hungernd hysterisch und nackt“ – so beginnt „Howl“ (dt. Geheul), das bekannteste Gedicht von Allen Ginsberg. Er trug es öffentlich zum ersten Mal am 7. Oktober 1955 auf dem Six Gallery reading in San Francisco vor und löste damit einen Skandal aus: Vielen erschien seine Sprache verstörend und obszön.

„Amphetaminhigh an U-Bahnen gekettet“, so heißt es in „Howl“, und genauso roh und rauschhaft beschreibt Ginsberg das nächtliche New York und den amerikanischen Kontinent – zwischen Schuld und Verzweiflung, zwischen Ekel und Halluzination. Dennoch ist sein Gestus freundlich, und auch „Howl“ endet mit einer großartigen Versöhnung, dem „Holy-Holy-Holy“. Ginsbergs Texte sind eine Einladung zu einer illustren Höllenfahrt.

„Die wilden Augen! Die heiligen Schreie!“ versammelt in Neuübersetzungen seine bekannten Texte wie „Howl“ und „America“ und zeigt zugleich seine weniger bekannte Lyrik und Prosa.

Ich hatte meine Chance, ich hab sie vertan, so viel Chancen & ich nahm keine davon ernsthaft wahr. ja, was war ich überwältigt, fast verlor ich den Verstand vor lauter Angst

ich vergab die Chance, so unsterblich sie war, irgendjemand hat sie vergeben.

Allen Ginsberg warnt euch

Macht es mir nicht nach

mein Sterben.

31. März 1992