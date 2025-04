Hörspiel über Mascha Kaléko

Berlin-Charlottenburg, 1974. Ihr kurzer Aufenthalt an der Spree wird für Mascha Kaléko zu einer Reise in die Vergangenheit: nach Galizien, woher die Familie im Ersten Weltkrieg ins Kaiserreich flieht, über die frühen Jahre in der pulsierenden Hauptstadt ins amerikanische Exil und zurück in ein Nachkriegsdeutschland, das die „Großstadtlerche” wieder in die Arme zu schließen gedenkt. Dieser Alibi-Funktion verweigert sich Kaléko, was ihr nicht verziehen wird.