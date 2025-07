"Wolfwelt" handelt vom Verschwinden: dem Verschwindenlassen von Geschichte und Verantwortung und dem Verschwindenwollen jener, die sich ausnahmsweise ans Tätersein erinnern. Wölfe ziehen durch eine Welt im Ausnahmezustand, und es ist nicht sicher, ob der Wolf einer ist, der in den Straßen mordet, einer, der im gleißenden Licht mit Prinzenfrisur roh-bürgerliche Reden schwingt, oder einer, der sich in seinen Körper einpanzert, weil er die Angstwelt nicht mehr erträgt. Vielleicht sind die eigentlichen Wölfe ja auch jene, die sich einheimeln im Flausch und das Erinnern leid sind: Akteure des Gedächtnistheaters, die Richard von Weizsäckers Rede zum Kriegsende von 1985 ein bisschen zu wörtlich nehmen und aus dem Glauben an die eigene Befreiung von Täterschaft und Schuld den unbedingten Glauben an die sogenannte Leitkultur ableiten. Ein Glauben, den es um jeden Preis zu verteidigen gilt.

"Wolfwelt" handelt auch von Körpern: Körpern, die ausbrechen und aufbrechen, die aufgebrochen werden, die sich abkappen, einpanzern, von Körpern als Kriegsgefährt, die nach innen schießen und durch ein Land rollern, das so grässlich ist wie die sogenannte Ganzheitlichkeit des deutschen Waldes.

Mit viel Fantasie, Poesie und scharfem Realitätssinn begegnet Gerhild Steinbuch in einem akustischen Albtraum Formen und Sprache von neuer und ewig gestriger Gewalt in unserer Gesellschaft.

Wolfwelt

Von Gerhild Steinbuch

Regie: Henri Hüster

Mit: Mateja Meded, Sylvana Seddig, Wolfgang Michael, Ingo Tomi, Ilse Ritter, Barbara Philipp, Paul Zichner und Klaus Theweleit

Komposition: Bernhard Fleischmann

Ton und Technik: Andreas Stoffels und Philipp Adelmann

Deutschlandfunk Kultur 2021

Länge: 63'51

Eine Wiederholung vom 03.10.2021



Anschließend:

Gespräch mit Gerhild Steinbuch zum Hörspiel „Wolfwelt“

Von Christine Grimm

Deutschlandfunk Kultur 2021

Länge: 16'35 Gerhild Steinbuch,1983 in Mödling geboren, studierte Szenisches Schreiben und Dramaturgie in Graz und Berlin. Heute Theaterautorin und Dozentin in Wien sowie engagierte Poetologin bei nazisundgoldmund.net. Zahlreiche Literatur- und Theaterstipendien und -preise.

Die Autorin Gerhild Steinbuch über ihr Hörspiel "Wolfwelt":

"Es beginnt mit dem Verschwinden von Erinnerungen: Erinnerungen an die eigene Biografie, Erinnerungen an die familiäre Biografie und Erinnerung an einen historischen Kontext und eine Verantwortung, die man darin übernehmen müsste oder hätte sollen. Die Welt, die dadurch entsteht, ist wie ein ständiger Schlaf."

"Den Chor der Grantler verbindet eine große Egozentrik, ein Rückzug ins Ich und eine Konzentration auf das Ich oder auf die Ausformung der vielen Ichs, aufs Wir, so auf so eine Art Ausschlussgemeinschaft, die sich selbst am wichtigsten nimmt und deswegen den Bezug zur Welt und zur Gemeinschaft verloren hat."

"Die Grantler rüsten sich auf gegen eine Art von imaginären Feind, den man immer braucht, um so ein Bild von sich zu konstituieren. Anstatt sich mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen oder mit der eigenen Geschichte, erfindet man sich eine neue Geschichte, in der man Held sein kann. Und da muss doch jemand dann Täter sein, denn man selbst muss ja das Opfer sein. Sonst ist man ja kein guter Held."

"Für mich ist Wolfwelt - auch wenn es in einer Überhöhung oder einer poetischen Welt stattfindet - schon ein Abbild eines Jetzt-Zustands, den ich so erlebe."

"Beim Schreiben interessieren mich immer Körper, die verschwinden, oder Körper, die nicht gesehen werden."

"Mich hat die Vorstellung interessiert, dass man sich so eingeflauscht hat, dass man in sich selbst wieder das Wolfsgesicht sucht… Die Vorstellung, man schaut in den Spiegel, und es formt sich ein Wolfsgesicht, oder man wartet auf das Wolfsgesicht - die fand ich interessant."