Location Podcasts: Music for Nature

Anlässlich des UNESCO World Environment Day sucht „Location Pocast“ nach dem „common ground“: Das, was uns alle verbindet, ist im eigentlichen Wortsinn der gemeinsame Boden. Wie klingt es, wenn die Erde vibriert, wenn Würmer unterirdisch werken, wenn Pflanzen wachsen und verfallen. Wir legen unser Ohr an den Boden und lauschen allem, was da kriecht, schabt und wirkt.