Mit einem der ersten portablen Rekorder machte Luc Ferrari 1967 Aufnahmen am Strand von Vela Luka, einer kleinen Hafenstadt im heutigen Kroatien. Stimmen, Meeresrauschen, Hühner, irgendwo ein Glöckchen. Das streng dokumentarische Tonmaterial offenbart erst bei genauem Hinhören die Hand des Komponisten: Ein Zusammenschnitt stark verdichteter und bewusst angeordneter Klangepisoden.

Knapp ein halbes Jahrhundert später legt der australische Komponist Lawrence English eine Interpretation des Klassikers vor. Dazu reiste er mit neuester Aufnahmetechnik an den Ort der Originalaufnahmen. Englishs Stück „Approaching Nothing“ ist nicht nur eine Hommage an diesen Meister der Klangkunst, sondern macht zudem auch die Veränderungen seit den 1960er-Jahren hörbar: in der Klangsignatur des kleinen Fischerdorfs, in den Möglichkeiten der Aufnahmetechnologien.