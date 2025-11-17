Georgien im Umbruch

Farben der Nacht
Nach dem Roman von Davit Gabunia
Übersetzung: Rachel Gratzfeld
Bearbeitung und Regie: Eva Solloch
Mit: Florian Steffens, Jana Schulz, Ulrich Noethen, Nico Holonics, Philipp Lind, Meik van Severen, Anika Mauer, Frauke Poolman, Tim Korge
Ton und Technik: Hermann Leppich und Gunda Herke
Regieassistenz: Stefanie Heim
Deutschlandfunk Kultur 2019
Länge: 55‘12
Eine Wiederholung vom 16.09.2019
Davit Gabunia, 1982 geboren, ist Schriftsteller, Dramaturg und Übersetzer. In Tiflis arbeitet er als Dramaturg am Royal District Theatre. Er übersetzte u.a. Shakespeare, Strindberg und „Harry Potter“, schrieb eine TV-Serie und gilt als wichtigster jüngerer Dramatiker Georgiens. Bereits mehrfach wurde er mit den bedeutendsten Theaterpreisen des Landes ausgezeichnet. Gabunias erster Roman „Farben der Nacht“ wurde von Presse und Publikum begeistert aufgenommen und erschien 2020 auch in Deutschland.