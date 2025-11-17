Georgien im Umbruch

Tiflis im Sommer 2012. Sengende Hitze lähmt die Hauptstadt Georgiens. Surab, ein arbeitsloser Familienvater, versucht die Zeit totzuschlagen. Vom Balkon aus beobachtet er seinen neuen Nachbarn in der gegenüberliegenden Wohnung: einen jungen Mann mit auffälligem Sportwagen und einem älteren Liebhaber. Heimlich beginnt er, die nächtlichen Besuche zu fotografieren, bis er Zeuge eines Verbrechens wird. Es ist die Karrierechance seines Lebens: Der mysteriöse Lover ist ein hoher Beamter im Geheimdienst. Doch während Surab für die Zukunft seiner Familie alles auf eine Karte setzt, bemerkt er nicht, wie sich seine Frau von ihm und den Kindern abwendet und eine Affäre mit einem Kollegen beginnt. Und auch außerhalb der eigenen Wohnung bleibt nichts beim Alten: Demonstranten fluten die Straßen und fordern den Sturz der Regierung. Eine packende Geschichte über die georgische Gesellschaft zwischen Tradition und Umbruch, Tabu und Wahrheitssuche.