Krimi-Hörspiel: Geiselnahme im Rathaus

Die Putzfrau
Von Karl-Heinz Bölling
Regie: Robert Matejka
Mit: Thomas Thieme, Claudia Mischke, Günther Junghans, Franziska Troegner, Herbert Sand
Ton und Technik: Andreas Narr, Eugenie Kleesattel
Produktion: DeutschlandRadio Berlin 2004
Länge: 35'04
35:03 Minuten
Der arbeitslose Bauunternehmer Bodo nimmt mit Hilfe seiner Frau Iris den ortsansässigen Bürgermeister in die Mangel, um sich für seinen sozialen Abstieg zu rächen.
Iris hat schon in Bonn und Berlin geputzt. Nun reinigt sie die Räume eines Rathauses in der Ostprovinz. Ihr Freund, der arbeitslose Bodo, dessen Bauunternehmen Pleite ging, will einen Job und eine Villa im Tessin. Da weder das eine noch das andere zu haben ist, nimmt er sich den Bürgermeister vor. Der kann sich nicht wehren, da seine Waffe aus dem Schreibtisch verschwunden ist. Hätte er doch mehr auf seine Putzfrau geachtet.
Karl-Heinz Bölling, 1947 in Dortmund geboren, zählt mit knapp 100 Hörspielen zu den produktivsten deutschen Hörspielautoren. Deutschlandfunk Kultur produzierte zahlreiche seiner Stücke, u.a. die Krimis "Rutscher" (1999) und "Hände hoch oder Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand" (2001) sowie zuletzt das Hörspiel "Der Monat Januar" (2019).