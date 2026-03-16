Königsblau
Von Tom Wolf
Regie: Barbara Plensat
Mit: Jürgen Holtz, Martin Engler, Marie Lou Sellem, Tilo Prückner, Matthias Walter, Maximilian von Pufendorf, Meriam Abbas, Kathleen Morgeneyer, Fritz Hammer, Boris Aljinovic, Ulrich Noethen, Markus Meyer, Kathrin Angerer, Hansjürgen Hürrig, Mark Aizikovitch, Michael Klobe und Lars Rudolph
Komposition: Peter Kaizar
Ton: Peter Kainz
Regieassistenz: Sabine Bohnen
Dramaturgie: Torsten Enders
Deutschlandradio 2006
Länge: 54’22
Eine Wiederholung vom 26.02.2006
Langustiers erster Fall
Königsblau
Tom Wolf, 1964 in Bad Homburg geboren, studierte Germanistik und Philosophie. „Königsblau“ (2001) war sein erster Preußen-Krimi. Auch die Nachfolger „Rabenschwarz“ (2002) und „Schwefelgelb“ (2003) wurden von Deutschlandfunk als Hörspiele gesendet. Mit „Nachtviolett“ folgte 2015 der vierte Teil.