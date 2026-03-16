„Königsblau“

Langustiers erster Fall

54:27 Minuten
Königliches Lustschloss Sanssouci bei Potsdam, um 1880, digital restaurierte Reproduktion von einer Illustration aus dem 19. Jahrhundert, genaues Datum unbekannt.
Auch Friedrich II. will wissen, wer im Tiergarten seinen königlichen Adjutanten Falckenberg erschossen hat © IMAGO / H. Tschanz-Hofmann
Von Tom Wolf |
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Verrat, Eifersucht und falsche Liebe lauern hinter Höfischer Etikette. Das lernt der Leibkoch Friedrichs II. rasch, als er die Suche nach dem Mörder des königlichen Adjutanten Falckenberg aufnimmt.
Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
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Im September 1740 wird der königliche Adjutant von Falckenberg im Wald vor Charlottenburg getötet. Zunächst scheint alles auf ein Duell hinzudeuten, doch Langustier – der neue Leibkoch des Königs – zweifelt an der Theorie. Er hat die Schüsse im Tiergarten gehört und erweist sich als scharfer Denker, der nicht nur in der Küche raffiniert kombinieren kann. Auch Friedrich II. will wissen, was geschehen ist. Er beauftragt Langustier, gemeinsam mit Polizeikommissar Jordan die Vorgänge aufzuklären.
Schauspieler Boris Aljinovic im Hörspielstudio bei den Aufnahmen zum Preußenkrimi "Königsblau"
Schauspieler Boris Aljinovic im Hörspielstudio bei den Aufnahmen zum Preußenkrimi "Königsblau"© Deutschlandradio - Philip Glaser

Königsblau
Von Tom Wolf
Regie: Barbara Plensat
Mit: Jürgen Holtz, Martin Engler, Marie Lou Sellem, Tilo Prückner, Matthias Walter, Maximilian von Pufendorf, Meriam Abbas, Kathleen Morgeneyer, Fritz Hammer, Boris Aljinovic, Ulrich Noethen, Markus Meyer, Kathrin Angerer, Hansjürgen Hürrig, Mark Aizikovitch, Michael Klobe und Lars Rudolph
Komposition: Peter Kaizar
Ton: Peter Kainz
Regieassistenz: Sabine Bohnen
Dramaturgie: Torsten Enders
Deutschlandradio 2006
Länge: 54’22
Eine Wiederholung vom 26.02.2006

Tom Wolf, 1964 in Bad Homburg geboren, studierte Germanistik und Philosophie. „Königsblau“ (2001) war sein erster Preußen-Krimi. Auch die Nachfolger „Rabenschwarz“ (2002) und „Schwefelgelb“ (2003) wurden von Deutschlandfunk als Hörspiele gesendet. Mit „Nachtviolett“ folgte 2015 der vierte Teil.

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