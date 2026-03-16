„Königsblau“

Im September 1740 wird der königliche Adjutant von Falckenberg im Wald vor Charlottenburg getötet. Zunächst scheint alles auf ein Duell hinzudeuten, doch Langustier – der neue Leibkoch des Königs – zweifelt an der Theorie. Er hat die Schüsse im Tiergarten gehört und erweist sich als scharfer Denker, der nicht nur in der Küche raffiniert kombinieren kann. Auch Friedrich II. will wissen, was geschehen ist. Er beauftragt Langustier, gemeinsam mit Polizeikommissar Jordan die Vorgänge aufzuklären.