„Rabenschwarz“

Langustiers dritter Fall

54:41 Minuten
Bassin und Ruinen auf einem Hügel gegenüber Sanssouci, Potsdam, um 1880, digital restaurierte Reproduktion von einer Illustration aus dem 19. Jahrhundert, genaues Datum unbekannt.
Des Königs Steuereinteiber wird erhängt aufgefunden © IMAGO / H. Tschanz-Hofmann
Von Tom Wolf |
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Eine Leiche auf der Baustelle von Schloss Sanssouci. Langustier beginnt zu ermitteln. Er stößt bald auf einen zweiten Toten – und ein Netz aus Bestechung und Verrat.
Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
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Als der Bau des neuen Palais König Friedrich II. in Geldnot bringt, führt er eine Luxussteuer ein. Bald darauf blühen Schmuggel und Korruption. Und dann findet man die Leiche des Steuereinnehmers Siedemann, dekorativ aufgeknüpft am Dach der Königlichen Generalzoll- und Akziseadministration. Der König beauftragt seinen Leibkoch Langustier mit den Nachforschungen. Kaum hat der mit der Arbeit begonnen, stolpert er über eine weitere Leiche...
Schauspieler Boris Aljinovic im Hörspielstudio bei den Aufnahmen zum Preußenkrimi "Königsblau"
Schauspieler Boris Aljinovic im Hörspielstudio bei den Aufnahmen zum Preußenkrimi "Königsblau"© Deutschlandradio - Philip Glaser

Rabenschwarz
Von Tom Wolf
Regie: Barbara Plensat
Mit: Boris Aljinovic, Kathrin Angerer, Jörg Gudzuhn, Gesine Cukrowski, Lutz Herkenrath, Martin Brauer, Dieter Montag, Max Volkert Martens, Carl Heinz Choynski, Jürgen Holtz, Martin Engler, Fabian Oscar Wien, Friedhelm Ptok, Hansjürgen Hürrig, Timo Dierkes, Martin Seifert, Heinrich Rolfing, Gabor Biedermann, Rudolf Marnitz, Gregor Schmidt-Branden, Jakob Diehl, Roman Neumann, Rudolf Marnitz, Nadja Schulz-Berlinghoff und Ilka Teichmüller
Komposition: Peter Kaizar
Ton: Peter Kainz
Regieassistenz: Roman Neumann
Dramaturgie: Torsten Enders
Deutschlandradio 2008
Länge: 54‘36
Eine Wiederholung vom 17.03.2008

Tom Wolf, 1964 in Bad Homburg geboren, studierte Germanistik und Philosophie. Seit 2001 erscheinen seine Preußen-Krimis, von denen neben „Rabenschwarz“ (2002), auch "Königsblau" (2001) und „Schwefelgelb“(2003) im Deutschlandfunk als Hörspiele erschienen.

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