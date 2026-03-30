Rabenschwarz
Von Tom Wolf
Regie: Barbara Plensat
Mit: Boris Aljinovic, Kathrin Angerer, Jörg Gudzuhn, Gesine Cukrowski, Lutz Herkenrath, Martin Brauer, Dieter Montag, Max Volkert Martens, Carl Heinz Choynski, Jürgen Holtz, Martin Engler, Fabian Oscar Wien, Friedhelm Ptok, Hansjürgen Hürrig, Timo Dierkes, Martin Seifert, Heinrich Rolfing, Gabor Biedermann, Rudolf Marnitz, Gregor Schmidt-Branden, Jakob Diehl, Roman Neumann, Rudolf Marnitz, Nadja Schulz-Berlinghoff und Ilka Teichmüller
Komposition: Peter Kaizar
Ton: Peter Kainz
Regieassistenz: Roman Neumann
Dramaturgie: Torsten Enders
Deutschlandradio 2008
Länge: 54‘36
Eine Wiederholung vom 17.03.2008
Langustiers dritter Fall
Rabenschwarz
Tom Wolf, 1964 in Bad Homburg geboren, studierte Germanistik und Philosophie. Seit 2001 erscheinen seine Preußen-Krimis, von denen neben „Rabenschwarz“ (2002), auch "Königsblau" (2001) und „Schwefelgelb“(2003) im Deutschlandfunk als Hörspiele erschienen.