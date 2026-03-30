„Rabenschwarz“

Als der Bau des neuen Palais König Friedrich II. in Geldnot bringt, führt er eine Luxussteuer ein. Bald darauf blühen Schmuggel und Korruption. Und dann findet man die Leiche des Steuereinnehmers Siedemann, dekorativ aufgeknüpft am Dach der Königlichen Generalzoll- und Akziseadministration. Der König beauftragt seinen Leibkoch Langustier mit den Nachforschungen. Kaum hat der mit der Arbeit begonnen, stolpert er über eine weitere Leiche...