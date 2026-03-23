„Schwefelgelb“

Friedrich II. kommt aus dem eroberten Sachsen nach Berlin, um sich mit dem Münzunternehmer Hamann zu beraten. Doch der liegt, statt zum Rapport zu erscheinen, tot vor dem Schlesischen Tor. Den Auftrag zu diskreten Nachforschungen, in diesem Fall von höchstem staatlichem Belang, erhält wieder des Königs Hofküchenmeister. Honoré Langustier, dessen Kombinationslust nur von einer unstillbaren Neigung zu gutem Essen übertroffen wird, stößt schon wenig später auf eine blutige Spur im Schnee ...