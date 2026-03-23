Schwefelgelb
Von Tom Wolf
Regie: Barbara Plensat
Mit: Jürgen Holtz, Martin Engler, Kathrin Angerer, Andreas Dölling, Gunter Schoß, Valery Tscheplanowa, Udo Kroschwald, Jaron Löwenberg, Reiner Schöne, Gerd Grasse, Ernst-Georg Gschwill, Michael Brack, Boris Aljinovic, Tilo Prückner, Lars Rudolph, Ole Lagerpusch, Klaus Herm, Sven Lehmann, Kai Scheve, Stephan Baumecker, Udo Schenk, Stefan Lisewski, Klaus Manchen u.a.
Komposition: Peter Kaizar
Ton: Peter Kainz
Regieassistenz: Sabine Bohnen
Dramaturgie: Torsten Enders
Deutschlandradio 2006
Länge: 54‘27
Eine Wiederholung vom 25.06.2006
Langustiers zweiter Fall
Schwefelgelb
Tom Wolf, 1964 in Bad Homburg geboren, studierte Germanistik und Philosophie. Seit 2001 erscheinen seine Preußen-Krimis, von denen neben „Schwefelgelb“ (2003) auch "Königsblau" (2001) und "Rabenschwarz" (2002) im Deutschlandfunk als Hörspiele erschienen.