„Schwefelgelb“

Langustiers zweiter Fall

56:46 Minuten
Grotte im königlichen Garten von Sanssouci in Potsdam, um 1880, digital restaurierte Reproduktion von einer Illustration aus dem 19. Jahrhundert, genaues Datum unbekannt.
Friedrich II. schickt seinen Koch als Ermittler mit Sonderauftrag © IMAGO / H. Tschanz-Hofmann
Von Tom Wolf |
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Eine Leiche im Schnee. Zu Beginn des Siebenjährigen Krieges herrscht Ebbe in der preußischen Staatskasse. Als ein ermordeter Münzunternehmer gefunden wird, soll Langustier den brisanten Fall schnell und diskret lösen – mitten im Berliner Winter.
Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
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Friedrich II. kommt aus dem eroberten Sachsen nach Berlin, um sich mit dem Münzunternehmer Hamann zu beraten. Doch der liegt, statt zum Rapport zu erscheinen, tot vor dem Schlesischen Tor. Den Auftrag zu diskreten Nachforschungen, in diesem Fall von höchstem staatlichem Belang, erhält wieder des Königs Hofküchenmeister. Honoré Langustier, dessen Kombinationslust nur von einer unstillbaren Neigung zu gutem Essen übertroffen wird, stößt schon wenig später auf eine blutige Spur im Schnee ...
Barbara Plensat führte Regie beim Krimi-Hörspiel "Schwefelgelb"
Barbara Plensat führte Regie beim Preußen-Krimi "Schwefelgelb"© Deutschlandradio - Philip Glaser

Schwefelgelb
Von Tom Wolf
Regie: Barbara Plensat
Mit: Jürgen Holtz, Martin Engler, Kathrin Angerer, Andreas Dölling, Gunter Schoß, Valery Tscheplanowa, Udo Kroschwald, Jaron Löwenberg, Reiner Schöne, Gerd Grasse, Ernst-Georg Gschwill, Michael Brack, Boris Aljinovic, Tilo Prückner, Lars Rudolph, Ole Lagerpusch, Klaus Herm, Sven Lehmann, Kai Scheve, Stephan Baumecker, Udo Schenk, Stefan Lisewski, Klaus Manchen u.a.
Komposition: Peter Kaizar
Ton: Peter Kainz
Regieassistenz: Sabine Bohnen
Dramaturgie: Torsten Enders
Deutschlandradio 2006
Länge: 54‘27
Eine Wiederholung vom 25.06.2006

Tom Wolf, 1964 in Bad Homburg geboren, studierte Germanistik und Philosophie. Seit 2001 erscheinen seine Preußen-Krimis, von denen neben „Schwefelgelb“ (2003) auch "Königsblau" (2001) und "Rabenschwarz" (2002) im Deutschlandfunk als Hörspiele erschienen.

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