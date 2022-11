Musikalisches Hörspiel über die Wechseljahre

Isabel Mehl ist Kunstwissenschaftlerin und als freie Autorin und Kunstkritikerin tätig. Sie studierte Kunst- und Medienwissenschaft, Medienkunst und Philosophie in Marburg, Oslo, Karlsruhe und New York. Zuletzt erschien „Im Zeichen des Zweifel(n)s. Madame Realism oder: Die Funktion der Fiktion in der Kunstkritik“ (edition metzel). Außerdem veröffentlicht sie u.a. in: Texte zur Kunst, frieze und PROVENCE.