„La Belle“

Terror auf der Tanzfläche (1/2)

54:36 Minuten
Schummriges Porträt eines jungen Mannes mit Hut und Zigarette, den Blick nach unten gerichtet.
Wer waren die Hintermänner des Anschlags auf die Berliner Diskothek 1986? © EyeEm / Andreas Dalmann
Von Viviane Koppelmann |
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Ein Bombenleger zeigt sich selbst an: Er will den Anschlag auf die Diskothek „La Belle“ am 5. April 1986 begangen haben. Im Verhörraum erzählt er aus seinem Leben. Ein Krimi-Hörspiel frei nach wahren Begebenheiten.
Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
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Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur

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Westberlin, April 1986: Friedrich Menken vom BKA ist ratlos. Der Mann, der ihm im Vernehmungsraum gegenübersitzt, ist mitten in der Nacht und kreidebleich aufgetaucht, um sich selbst anzuzeigen. Er, Wolfgang Sobotka, sei mitverantwortlich für das Bombenattentat auf die Diskothek „La Belle“ vor zehn Tagen. Im Verhör zeichnet Sobotka sein Leben nach: vom Stasigefängnis Hohenschönhausen über das Kleinkriminellen-Milieu Westberlins bis zum internationalen Terrorismus. Die Geschichte des Doppelagenten – ebenso abenteuerlich wie tragisch – basiert auf wahren Begebenheiten.
Zu Teil 2 des Krimi-Hörspiels: La Belle - Terror auf der Tanzfläche (2/2)
Patrick Güldenberg (spielt Wolfgang Sobotka) in unserem Studio.
Patrick Güldenberg (spielt Wolfgang Sobotka) in unserem Studio.© Deutschlandradio / Beate Becker

La Belle – Terror auf der Tanzfläche (1/2)
Von Viviane Koppelmann
Regie: Eva Solloch
Mit: Patrick Güldenberg, Hanna Plaß, Arnd Klawitter, Jeff Burell, Jeremy Mockridge, Ingo Hülsmann, Felix Goeser, Manuel Harder, Samir Fuchs, Hassan Akkouch, Sami Nasser, Claude De Demo, Alexander Radszun, Uwe Preuss, Imad Mardnli, Georg Scharegg, Sascha Alexander Gersak, Christoph Richter, Susanne Papawassiliu
Ton und Technik: Martin Eichberg, Christoph Richter
Regieassistenz: Beate Becker
Dramaturgie: Jakob Schumann
Deutschlandfunk Kultur 2020
Länge: 54'32
Eine Wiederholung vom 14.12.2020

Teil 2 am 8. Juni 2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

Viviane Koppelmann, 1975 in Leverkusen geboren, arbeitet als Regisseurin sowie Drehbuch- und Hörspielautorin, u.a. der Krimireihen „Sherlock und Watson“ (SWR/DAV) und „Märchen & Verbrechen – Die Gebrüder Grimm“ (HR).

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