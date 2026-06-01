La Belle – Terror auf der Tanzfläche (1/2)
Von Viviane Koppelmann
Regie: Eva Solloch
Mit: Patrick Güldenberg, Hanna Plaß, Arnd Klawitter, Jeff Burell, Jeremy Mockridge, Ingo Hülsmann, Felix Goeser, Manuel Harder, Samir Fuchs, Hassan Akkouch, Sami Nasser, Claude De Demo, Alexander Radszun, Uwe Preuss, Imad Mardnli, Georg Scharegg, Sascha Alexander Gersak, Christoph Richter, Susanne Papawassiliu
Ton und Technik: Martin Eichberg, Christoph Richter
Regieassistenz: Beate Becker
Dramaturgie: Jakob Schumann
Deutschlandfunk Kultur 2020
Länge: 54'32
Eine Wiederholung vom 14.12.2020
Teil 2 am 8. Juni 2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur
Terror auf der Tanzfläche (1/2)
La Belle – Terror auf der Tanzfläche (1/2)
Viviane Koppelmann, 1975 in Leverkusen geboren, arbeitet als Regisseurin sowie Drehbuch- und Hörspielautorin, u.a. der Krimireihen „Sherlock und Watson“ (SWR/DAV) und „Märchen & Verbrechen – Die Gebrüder Grimm“ (HR).