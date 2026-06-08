„La Belle“

Terror auf der Tanzfläche (2/2)

53:47 Minuten
Ein Platz, geteilt in Licht und Schatten: Ein Mann geht im Licht und wirft einen langen Schatten. Auf dem Platz im Schatten zwei Silhouetten, nicht gut erkennbar.
Agiert im Geheimen: Doppelagent Wolfgang Sobotka gerät in Berlin unfreiwillig zwischen die Fronten des Kalten Krieges © EyeEm / Keiichi Ichikawa
Von Viviane Koppelmann |
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Von der Stasi verfolgt, von der CIA angeworben, verwickelt in Waffendeals mit libyschen Oppositionellen. Zweiter Teil der Lebenserzählung von Wolfgang Sobotka, der sich nach dem Anschlag auf den Nachtclub „La Belle“ selbst anzeigt.
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Ein ehemaliger DDR-Bürger soll verantwortlich sein für den Bombenschlag auf die Westberliner Diskothek „La Belle“? Der BKA-Beamte Menken folgt ungläubig der Lebensgeschichte des Doppelagenten Wolfgang Sobotka, der sich nach Tagen auf der Flucht selbst angezeigt hat, denn als er in Gefahr gerät, wähnt Sobotka sich einzig im Gefängnis in Sicherheit. Was Menken nicht versteht: Warum ist Sobotka nicht viel früher ausgestiegen? Und wieso sitzt er nun in Todesangst wieder vor ihm?
Zu Teil 1 des Krimi-Hörspiels: La Belle - Terror auf der Tanzfläche (1/2)
Patrick Güldenberg (spielt Wolfgang Sobotka) in unserem Studio.
Patrick Güldenberg (spielt Wolfgang Sobotka) in unserem Studio.© Deutschlandradio / Beate Becker

La Belle – Terror auf der Tanzfläche (2/2)
Von Viviane Koppelmann
Regie: Eva Solloch
Mit: Patrick Güldenberg, Hanna Plaß, Arnd Klawitter, Jeff Burell, Jeremy Mockridge, Ingo Hülsmann, Felix Goeser, Manuel Harder, Samir Fuchs, Hassan Akkouch, Sami Nasser, Claude De Demo, Alexander Radszun, Uwe Preuss, Imad Mardnli, Georg Scharegg, Sascha Alexander Gersak, Christoph Richter, Susanne Papawassiliu
Ton und Technik: Martin Eichberg, Christoph Richter
Regieassistenz: Beate Becker
Dramaturgie: Jakob Schumann
Deutschlandfunk Kultur 2020
Länge: 53'43
Eine Wiederholung vom 21.12.2020

Viviane Koppelmann, 1975 in Leverkusen geboren, arbeitet als Regisseurin sowie Drehbuch- und Hörspielautorin. Sie schrieb u.a. die Krimireihen „Sherlock und Watson“ (SWR/DAV) und „Märchen & Verbrechen – Die Gebrüder Grimm“ (HR).

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