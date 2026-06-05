Klangkunst: Die Lautsprecher von Vietnam

Im Netz aus Lautsprechern, das Vietnam durchzieht, sieht der Künstler und Komponist Boris Baltschun gleichzeitig eine Partitur und eine Karte. Auf mehreren Reisen durch das Land ist er den Spuren dieser aufdringlichen Soundstationen gefolgt. Sie verbreiten Hygieneanweisungen, Unwetterwarnungen und politische Propaganda. Boris Baltschun interessierte sich dabei besonders für das Unausgesprochene und die Lücken in den Botschaften. Er dokumentierte auch, wie sie auf stille Weise sabotiert werden.