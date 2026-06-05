Klangkunst: Die Lautsprecher von Vietnam

In the public ear

52:22 Minuten
Lautsprecher an einer Säule, dahinter ein Haus, hinter schwarzen Jalousien sieht man zwei Personen durchscheinen.
In Vietnam hängt an fast jeder Straße ein Lautsprecher. Klangkunst über das akustische Netz der kommunistischen Partei. © Boris Baltschun - VG Bild Kunst
Von Boris Baltschun |
Audio herunterladen
An vielen Straßenecken Vietnams vernimmt man unsichtbare, monotone Stimmen. Boten der kommunistischen Partei, die sich über Hornlautsprecher Gehör verschaffen. Boris Baltschun zeigt musikalisch, wie sich die Bevölkerung der Beschallung entzieht.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastKlangkunst

Podcast hören

PodcastHörspiel

Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

Klassiker der Literatur, spannende Dramen, unterhaltende Erzählungen und innovatives... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Im Netz aus Lautsprechern, das Vietnam durchzieht, sieht der Künstler und Komponist Boris Baltschun gleichzeitig eine Partitur und eine Karte. Auf mehreren Reisen durch das Land ist er den Spuren dieser aufdringlichen Soundstationen gefolgt. Sie verbreiten Hygieneanweisungen, Unwetterwarnungen und politische Propaganda. Boris Baltschun interessierte sich dabei besonders für das Unausgesprochene und die Lücken in den Botschaften. Er dokumentierte auch, wie sie auf stille Weise sabotiert werden. 
„In the Public Ear“ navigiert durch ein Territorium aus unsichtbaren Stimmen und heimlich abgeklemmten Lautsprechern. So entfaltet sich eine langsame Choreografie. 

Ursendung
In the public ear
Von Boris Baltschun
Deutschlandfunk 2026
Länge: 50'26

Boris Baltschun lebt als Künstler, elektronischer Musiker und Komponist in Berlin. In zahlreichen Installationen, Kompositionen und Hörstücken kartografiert er akustische und visuelle Räume, in denen sich Stimme und Sprache, Instrumente und Objekte, Situationen und Geschichte überschneiden und beeinflussen.

Empfehlungen
Zur Startseite