Ursendung
In the public ear
Von Boris Baltschun
Deutschlandfunk 2026
Länge: 50'26
Klangkunst: Die Lautsprecher von Vietnam
In Vietnam hängt an fast jeder Straße ein Lautsprecher. Klangkunst über das akustische Netz der kommunistischen Partei. © Boris Baltschun - VG Bild Kunst
In the public ear
52:22 Minuten
An vielen Straßenecken Vietnams vernimmt man unsichtbare, monotone Stimmen. Boten der kommunistischen Partei, die sich über Hornlautsprecher Gehör verschaffen. Boris Baltschun zeigt musikalisch, wie sich die Bevölkerung der Beschallung entzieht.
Im Netz aus Lautsprechern, das Vietnam durchzieht, sieht der Künstler und Komponist Boris Baltschun gleichzeitig eine Partitur und eine Karte. Auf mehreren Reisen durch das Land ist er den Spuren dieser aufdringlichen Soundstationen gefolgt. Sie verbreiten Hygieneanweisungen, Unwetterwarnungen und politische Propaganda. Boris Baltschun interessierte sich dabei besonders für das Unausgesprochene und die Lücken in den Botschaften. Er dokumentierte auch, wie sie auf stille Weise sabotiert werden.
„In the Public Ear“ navigiert durch ein Territorium aus unsichtbaren Stimmen und heimlich abgeklemmten Lautsprechern. So entfaltet sich eine langsame Choreografie.
Ursendung
Boris Baltschun lebt als Künstler, elektronischer Musiker und Komponist in Berlin. In zahlreichen Installationen, Kompositionen und Hörstücken kartografiert er akustische und visuelle Räume, in denen sich Stimme und Sprache, Instrumente und Objekte, Situationen und Geschichte überschneiden und beeinflussen.