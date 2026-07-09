Selbstbestimmt begehren

Luise Voigt, geboren 1985, ist Regisseurin, Autorin und Medienkünstlerin. Studium der Angewandten Theaterwissenschaften in Gießen. Sie inszeniert in der freien Theaterszene, an zahlreichen Stadttheatern und realisierte preisgekrönte Hörspiele. Zuletzt für Deutschlandfunk Kultur: „Holzschnitzer – wo ist denn die Sonne direkt über uns?“ (2016) und „Fünf Flure, eine Stunde“ (mit HR/SWR 2019).