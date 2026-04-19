Daniel Kehlmann

In den letzten Kriegsmonaten dreht G.W. Pabst in Prag seinen Film "Der Fall Molander". Pabst redet sich ein, ein rein unpolitischer Künstler zu sein, der das System für seine eigenen filmischen Visionen nutzen und sich durch Kompromisse retten kann. Doch während er inmitten des Krieges obsessiv an seinem neuen Meisterwerk arbeitet, verstrickt er sich unweigerlich in moralische Schuld. Die Hörspielserie ist ein Stück über Opportunismus und fragt eindringlich: Welchen Preis darf ein Mensch für seine Kunst zahlen?