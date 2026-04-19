Daniel Kehlmann

Lichtspiel (4/4)

54:58 Minuten
Illustration Filmkamera mit Filmrollen
Flucht aus Prag: In den letzten Kriegstagen geht Pabsts Meisterwerk „Der Fall Molander“ scheinbar für immer verloren. © Christine Grimm / Deutschlandradio
Nach dem Roman von Daniel Kehlmann |
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• Serie • Die letzten Kriegstage in Prag: G.W. Pabst dreht obsessiv sein vermeintliches Meisterwerk „Der Fall Molander“. Für eine große Szene ist er bereit, moralische Grenzen zu überschreiten. Auf der Flucht vor dem Aufstand kommt es schließlich zu einer folgenschweren Verwechslung.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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In den letzten Kriegsmonaten dreht G.W. Pabst in Prag seinen Film "Der Fall Molander". Pabst redet sich ein, ein rein unpolitischer Künstler zu sein, der das System für seine eigenen filmischen Visionen nutzen und sich durch Kompromisse retten kann. Doch während er inmitten des Krieges obsessiv an seinem neuen Meisterwerk arbeitet, verstrickt er sich unweigerlich in moralische Schuld. Die Hörspielserie ist ein Stück über Opportunismus und fragt eindringlich: Welchen Preis darf ein Mensch für seine Kunst zahlen?

Ursendung

Lichtspiel (4/4)
Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann

Mit: Thomas Loibl, Michael Kranz, Bibiana Beglau, Fabian Hinrichs, Valery Tscheplanowa, Erwin Leder, Monica Gruber, Aenne Schwarz, Roman Knizka, Holger Handtke, Nicolas Mockridge, Oscar Kehlmann, Andreas Nickl, Oliver Urbanski, Antonia Bill, Felix Römer, Raphael Dwinger, Marion Breckwoldt, Hannes Liebmann, Jördis Trauer, Gudrun Gabriel, Uriel Jung, Alice Prosser, Julia Zimth, Anton Rattinger, Felix Pöchhacker, Theresa Albert, Konstantin Frank, Paul Heimel, Felix Laicher, Patrick Strasser, Eva-Marlen Hirschburger, Rudolf Krause, Eliot Karow
Besetzung: Kathi Bonjour und Jutta Kommnick
Komposition: Markus Lehmann-Horn
Eingespielt vom: Leopold-Mozart-Quartett
Klavier: Kathrin Isabelle Klein
Regieassistenz und dramaturgische Mitarbeit: Simon Hastreiter
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel
Bearbeitung und Regie: Sebastian Stern
Dramaturgie: Christine Grimm
Deutschlandfunk 2026
Länge: 54’44

Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Romane wie „Die Vermessung der Welt“ oder „Tyll“ machten ihn international berühmt. Er lebt in Berlin und New York. 

Dieser Roman, auch wenn er sich in vielem an den Lebensgeschichten des historischen G.W. Pabst und seiner Familie orientiert, ist ein Werk der Fiktion; so gab es etwa keinen Sohn mit dem Namen Jakob. Pabsts Filme sind bis heute zugänglich; allein "Der Fall Molander", gedreht in den letzten Kriegsmonaten in Prag, gilt als verschollen.
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