Lichtspiel (1/4)
Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann
Mit: Thomas Loibl, Michael Kranz, Bibiana Beglau, Fabian Hinrichs, Valery Tscheplanowa, Erwin Leder, Monica Gruber, Aenne Schwarz, Roman Knizka, Holger Handtke, Nicolas Mockridge, Oscar Kehlmann, Andreas Nickl, Oliver Urbanski, Antonia Bill, Felix Römer, Raphael Dwinger, Marion Breckwoldt, Hannes Liebmann, Jördis Trauer, Gudrun Gabriel, Uriel Jung, Alice Prosser, Julia Zimth, Anton Rattinger, Felix Pöchhacker, Theresa Albert, Konstantin Frank, Paul Heimel, Felix Laicher, Patrick Strasser, Eva-Marlen Hirschburger, Rudolf Krause, Eliot Karow
Besetzung: Kathi Bonjour und Jutta Kommnick
Komposition: Markus Lehmann-Horn
Eingespielt vom: Leopold-Mozart-Quartett
Klavier: Kathrin Isabelle Klein
Regieassistenz und dramaturgische Mitarbeit: Simon Hastreiter
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel
Bearbeitung und Regie: Sebastian Stern
Dramaturgie: Christine Grimm
Deutschlandfunk 2026
Länge: 41'48
Teile 3 und 4 am 18. April, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk und am 19. April, 18.30 Uhr, Deutschlandfunk Kultur
Lichtspiel (1/4)
Lichtspiel (1/4)
Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Romane wie „Die Vermessung der Welt“ oder „Tyll“ machten ihn international berühmt. Er lebt in Berlin und New York.