Daniel Kehlmann

Lichtspiel (3/4)

53:11 Minuten
Geteiltes Bild: Ein Mann blickt eine Treppe herunter, daneben eine brennende Olympia-Fackel und Filmrollen.
Pakt mit der Macht: Pabst muss Leni Riefenstahl heimlich am Set von „Tiefland“ unterstützen. © Christine Grimm / Deutschlandradio
Nach dem Roman von Daniel Kehlmann |
Audio herunterladen
• Serie • Regisseur G.W. Pabst fügt sich notgedrungen ins System: Er muss Leni Riefenstahl beim Film "Tiefland" aushelfen und soll einen NS-Roman verfilmen. Gleichzeitig entfremdet sich sein Sohn Jakob durch die Hitlerjugend zusehends von ihm.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastHörspiel

Podcast hören

PodcastHörspiel

Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

Klassiker der Literatur, spannende Dramen, unterhaltende Erzählungen und innovative Sound Art.... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Der Regisseur G.W. Pabst arrangiert sich mit dem NS-Regime. Seine Frau Trude besucht widerwillig einen Lesezirkel linientreuer Frauen, in dem regimetreue Literatur wie Alfred Karraschs „Die Sternengeige“ glorifiziert wird. Pabst wird zudem an das Set von „Tiefland“ in den bayerischen Alpen beordert, er soll dort Leni Riefenstahl heimlich bei der Regie unterstützen, da sie mit der Inszenierung und den Schauspielern überfordert ist. Am Set begegnet er auch dem jungen Kameraassistenten Franz Wilzek.

Ursendung

Lichtspiel (3/4)
Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann

Mit: Thomas Loibl, Michael Kranz, Bibiana Beglau, Fabian Hinrichs, Valery Tscheplanowa, Erwin Leder, Monica Gruber, Aenne Schwarz, Roman Knizka, Holger Handtke, Nicolas Mockridge, Oscar Kehlmann, Andreas Nickl, Oliver Urbanski, Antonia Bill, Felix Römer, Raphael Dwinger, Marion Breckwoldt, Hannes Liebmann, Jördis Trauer, Gudrun Gabriel, Uriel Jung, Alice Prosser, Julia Zimth, Anton Rattinger, Felix Pöchhacker, Theresa Albert, Konstantin Frank, Paul Heimel, Felix Laicher, Patrick Strasser, Eva-Marlen Hirschburger, Rudolf Krause, Eliot Karow
Besetzung: Kathi Bonjour und Jutta Kommnick
Komposition: Markus Lehmann-Horn
Eingespielt vom: Leopold-Mozart-Quartett
Klavier: Kathrin Isabelle Klein
Regieassistenz und dramaturgische Mitarbeit: Simon Hastreiter
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel
Bearbeitung und Regie: Sebastian Stern
Dramaturgie: Christine Grimm
Deutschlandfunk 2026
Länge: 53'06

Teil 4 am 18. April 21.00 Uhr, Deutschlandfunk, und am 19. April, 19.15 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Romane wie „Die Vermessung der Welt“ oder „Tyll“ machten ihn international berühmt. Er lebt in Berlin und New York.

Dieser Roman, auch wenn er sich in vielem an den Lebensgeschichten des historischen G.W. Pabst und seiner Familie orientiert, ist ein Werk der Fiktion; so gab es etwa keinen Sohn mit dem Namen Jakob. Pabsts Filme sind bis heute zugänglich; allein "Der Fall Molander", gedreht in den letzten Kriegsmonaten in Prag, gilt als verschollen.
Lichtspiel | Alle Folgen
Zur Startseite