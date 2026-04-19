Daniel Kehlmann

Der Regisseur G.W. Pabst arrangiert sich mit dem NS-Regime. Seine Frau Trude besucht widerwillig einen Lesezirkel linientreuer Frauen, in dem regimetreue Literatur wie Alfred Karraschs „Die Sternengeige“ glorifiziert wird. Pabst wird zudem an das Set von „Tiefland“ in den bayerischen Alpen beordert, er soll dort Leni Riefenstahl heimlich bei der Regie unterstützen, da sie mit der Inszenierung und den Schauspielern überfordert ist. Am Set begegnet er auch dem jungen Kameraassistenten Franz Wilzek.