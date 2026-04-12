Daniel Kehlmann

Der Regisseur G.W. Pabst reist mit seiner Frau Gertrude und Sohn Jakob im Zug zurück in die Heimat, um nach seiner kranken Mutter Erika zu sehen. Doch die geplante rasche Weiterreise in die Schweiz und in die USA scheitert: Am Tag ihrer Ankunft bricht der Krieg aus und die Grenzen werden vollständig geschlossen. Die Nationalsozialisten wissen längst von der Rückkehr des berühmten Regisseurs. Kuno Krämer sucht Pabst auf dem Anwesen auf und zitiert ihn nach Berlin. Im Ministerium macht der Propagandaminister ihm unmissverständlich klar, dass eine Weigerung Konsequenzen bedeuten würde.