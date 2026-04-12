Daniel Kehlmann

Lichtspiel (2/4)

48:36 Minuten
Geteiltes Bild: Ein Weinglas, darin ein Schiff. Ein Mann fällt von der Leiter in einem Bücherregal. Ein Mann schaut aus dem Fenster eines Zuges.
In der Falle: Mit dem Kriegsausbruch schließen sich die Grenzen und das NS-Regime zwingt Pabst zu neuen Filmen. © Christine Grimm / Deutschlandradio
Nach dem Roman von Daniel Kehlmann |
Audio herunterladen
• Serie • Die Rückkehr nach Österreich wird für G.W. Pabst zur Falle. Kaum im heimatlichen Schloss bei seiner Mutter angekommen, bricht der Zweite Weltkrieg aus und die Grenzen sind dicht. Pabst gerät unweigerlich ins Visier der Nationalsozialisten.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastHörspiel

Podcast hören

PodcastHörspiel

Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

Klassiker der Literatur, spannende Dramen, unterhaltende Erzählungen und innovative Sound Art.... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Der Regisseur G.W. Pabst reist mit seiner Frau Gertrude und Sohn Jakob im Zug zurück in die Heimat, um nach seiner kranken Mutter Erika zu sehen. Doch die geplante rasche Weiterreise in die Schweiz und in die USA scheitert: Am Tag ihrer Ankunft bricht der Krieg aus und die Grenzen werden vollständig geschlossen. Die Nationalsozialisten wissen längst von der Rückkehr des berühmten Regisseurs. Kuno Krämer sucht Pabst auf dem Anwesen auf und zitiert ihn nach Berlin. Im Ministerium macht der Propagandaminister ihm unmissverständlich klar, dass eine Weigerung Konsequenzen bedeuten würde.

Lichtspiel (2/4)
Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann

Mit: Thomas Loibl, Michael Kranz, Bibiana Beglau, Fabian Hinrichs, Valery Tscheplanowa, Erwin Leder, Monica Gruber, Aenne Schwarz, Roman Knizka, Holger Handtke, Nicolas Mockridge, Oscar Kehlmann, Andreas Nickl, Oliver Urbanski, Antonia Bill, Felix Römer, Raphael Dwinger, Marion Breckwoldt, Hannes Liebmann, Jördis Trauer, Gudrun Gabriel, Uriel Jung, Alice Prosser, Julia Zimth, Anton Rattinger, Felix Pöchhacker, Theresa Albert, Konstantin Frank, Paul Heimel, Felix Laicher, Patrick Strasser, Eva-Marlen Hirschburger, Rudolf Krause, Eliot Karow
Besetzung: Kathi Bonjour und Jutta Kommnick
Komposition: Markus Lehmann-Horn
Eingespielt vom: Leopold-Mozart-Quartett
Klavier: Kathrin Isabelle Klein
Regieassistenz und dramaturgische Mitarbeit: Simon Hastreiter
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel
Bearbeitung und Regie: Sebastian Stern
Dramaturgie: Christine Grimm
Deutschlandfunk 2026
Länge: 48’31

Teile 3 und 4 am 18. April, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk, und am 19. April, 18.30 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Romane wie „Die Vermessung der Welt“ oder „Tyll“ machten ihn international berühmt. Er lebt in Berlin und New York.

Dieser Roman, auch wenn er sich in vielem an den Lebensgeschichten des historischen G.W. Pabst und seiner Familie orientiert, ist ein Werk der Fiktion; so gab es etwa keinen Sohn mit dem Namen Jakob. Pabsts Filme sind bis heute zugänglich; allein "Der Fall Molander", gedreht in den letzten Kriegsmonaten in Prag, gilt als verschollen.
Lichtspiel | Alle Folgen
Zur Startseite