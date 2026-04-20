Sörensen geht aufs Haus (1/2)
Autor und Regie: Sven Stricker
Mit: Bjarne Mädel, Birte Kretschmer, Udo Kroschwald, Felix von Manteuffel, Magdalena Höfner, Matthias Matschke, Dietmar Wunder, Ulrike C. Tscharre, Dietrich Hollinderbäumer, Barnaby Metschurat, Erika Skrotzki, Franz Röbig, Eliot Karow, Claudia Eisinger
Besetzung: Jürg Meister
Komposition: Jan Peter Pflug
Ton und Technik: Andreas Stoffels und Frank Klein
Regieassistenz: Stefanie Heim
Dramaturgie: Felix Lehmann
Deutschlandfunk 2026
Länge: 54'05
Teil 2 am 27. April 22.05 Uhr
Krimi-Hörspiel mit Bjarne Mädel: Sörensens sechster Fall
Sörensen geht aufs Haus (1/2)
Sven Stricker, 1970 in Tönning geboren, Hörspielregisseur, -bearbeiter und Autor, lebt in Potsdam. Er gewann mehrfach den Deutschen Hörbuchpreis. 2017 erschien sein Roman „Mensch, Rüdiger!“, 2020 sein Roman „Bin noch da“. Alle sechs Sörensen-Krimis liegen als Romane und Hörspiele vor. Die Verfilmung von „Sörensen hat Angst“ in der Regie von Bjarne Mädel gewann 2021 den Deutschen Fernsehkrimipreis sowie den österreichischen Fernsehpreis Romy. 2022 wurde Stricker für das Drehbuch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Der zweite Fall, „Sörensen fängt Feuer“ wurde ebenfalls verfilmt.