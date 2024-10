Solveigs Salon: Rot 7.76

Der Konflikt bricht sich mitten im Frisiersalon seine Bahn. Empört sprüht Gisela Brümmer, Vorsitzende des Heimatvereins, der Bürgermeisterin Jäger-Bellmann Haarspray ins Gesicht: Die Wiese hinter dem Heimatmuseum soll an eine Supermarktkette verschachert werden. Als man Frau Jäger-Bellmann am nächsten Morgen aufgespießt auf dem Gartenzaun vor dem Rathaus findet, lässt sich Gisela Brümmer gerade die Haare blutrot färben. Magnus, Sohn der Friseurin und Kriminalassistent, kommt nun dienstlich in den Salon: Er muss die Verdächtige mitnehmen. Wenige Tage später brennt es in einem Pferdestall. Und wieder gibt es einen grausamen Mord.