Sörensen macht Urlaub (2/2)

Von wegen Urlaub. Eigentlich wollte Kriminalkommissar Sörensen weg aus Nordfriesland und nach Österreich. Er schafft es allerdings gerade mal bis Hamburg, wo er bei seiner Ex-Frau Nele und der gemeinsamen Tochter Lotta übernachtet. Dort trifft Sörensen auf die geheimnisvolle Aileen, genannt Achim. Leidet die junge Frau unter Verfolgungswahn oder wird sie tatsächlich von Männern mit Kapuzenpulli und Schal verfolgt, wie sie behauptet? Sörensen geht der Spur widerwillig nach, auch Nele und Lotta zuliebe, und findet sich alsbald in einem neuen Kriminalfall wieder. Zu Hause in Katenbüll ermittelt Kollegin Jennifer mit KHK Mommsen, der arroganten Urlaubsvertretung von Sörensen, ebenfalls in einem neuen Fall: Siemen Niehus, ein junger Mann aus der Gegend, wird mit einem Strick um den Hals in einer Autowerkstatt aufgefunden. Als Aileen alias Achim plötzlich verschwindet und die Mutter des toten Siemen Niehus verhaftet wird, ahnen Sörensen und Jennifer noch nicht, wie eng beide Fälle miteinander zusammenhängen.