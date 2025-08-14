Ursendung
Schrödingers Grrrl
Nach dem Roman von Marlen Hobrack
Bearbeitung und Regie: Matthias Kapohl
Mit: Lea van Acken, Matti Krause, Paula Goos, Leon Rüttinger, Boris Aljinović, Meriam Abbas, Markus Bachmann, Ulrich Blöcher, Cathlen Gawlich, Lorenz Grabow, Peter Jordan, Béla Gabor Lenz, Jörg Pose, Louis Thiele, Ingrid Wenzel, Katherina Wolter u. a.
Besetzung: Jutta Kommnick
Ton und Technik: Lukas Wilke, Frank Klein
Regieassistenz: Marie Permantier
Dramaturgie: Julia Gabel, Johann Mittmann, Tatjana Petschl
Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 59’34
Wiederholung vom 12.08.2025, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk
Schrödingers Grrrl
Marlen Hobrack wurde 1986 in Bautzen geboren und lebt in Leipzig. Sie studierte Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaften und arbeitete im Anschluss für eine Unternehmensberatung. Seit 2016 schreibt sie hauptberuflich für diverse Zeitungen und Magazine, u.a. Freitag, taz, Die Zeit, Die Welt und Monopol. Ihrem Sachbuch „Klassenbeste. Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet“ (2022) folgten „Klassismus“ (2023) und „Erbgut. Was von meiner Mutter bleibt“ (2024). Marlen Hobrack wurde mit dem Jörg Henle Preis für Literaturkritik (2023) ausgezeichnet sowie – für ihren ersten Roman „Schrödingers Grrrl“ – mit dem Debütant:innen-Preis der Erfurter Herbstlese und dem Preis des Meißener Literaturfestes.