Sörensen sieht Land (2/2)

Ein Auto rast ins Katenbüller Volksfest und tötet fünf Menschen. Sörensen ist geschockt: Der Wagen, der beinahe auch die Bürgermeisterin und seinen Vater überfahren hätte, gehört seinem Ex-Praktikanten und Kriminalkommissaranwärter Malte Schuster. Doch der kann sich an nichts erinnern, als er auf einer Landstraße zu sich kommt. Am Steuer des verunfallten Wagens findet die Spurensicherung eine tote junge Frau – Swantje Nissen. Mit ihr hatte Malte das Volksfest besucht. Doch im Tatauto wurden zwei weitere Insassen gesehen: Lukas, der Sohn der Bürgermeisterin sowie Fabian, ein ehemaliger Schulkamerad von Malte. Auch er hatte einen Filmriss und kann sich an nichts erinnern. Während Sörensen fieberhaft versucht, den Ablauf der Tatnacht zu rekonstruieren, liegt sein Vater Alfred im Krankenhaus im künstlichen Koma und kämpft ums Überleben.