„Wash and Kill“

Es ist kein guter Start für Kommissarin Barbara Wundert: Auf dem Weg zu ihrer neuen Dienststelle läuft ihr ein Mädchen vors Auto und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Im Büro angekommen erwartet sie bereits der erste Fall: ein brutaler Mord, der noch rätselhafter wird, als ein paar Tage später wieder ein Mann auf die gleiche Art und Weise umgebracht wird. Beide Opfer sind vorher mit ihren Autos in der Waschanlage gewesen. Nachdem auch noch das Mädchen aus dem Krankenhaus verschwindet, kommt die Kommissarin dem tragischen Zusammenhang zwischen den drei Fällen auf die Spur.