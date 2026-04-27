Wash and Kill
Von Andreas Knaup
Regie: Klaus-Michael Klingsporn
Mit: Dagmar Sitte, Isabelle Redfern, Götz Schulte, Udo Kroschwald, Gerd Grasse, Tonio Arango, Christine Gloger
Komposition: Christian Ameis, Frank Merfort
Ton und Technik: Thomas Monnerjahn, Sylvia Milchmeyer
Regieassistenz: Frank Merfort
Dramaturgie: Torsten Enders
DeutschlandRadio Berlin 2004
Länge: 54'32
„Wash and Kill“
Ihr erster Fall führt die Kommissarin in die Waschanlage © EyeEm / Géza Bálint Ujvárosi
Mord in der Waschanlage
52:37 Minuten
Zwei Männer, die brutal in ihren frisch gewaschenen Autos ermordet worden sind. Ein Mädchen, das nach einem Unfall aus dem Krankenhaus verschwindet. Und eine Kommissarin, die ihren allerersten Arbeitstag antritt.
Es ist kein guter Start für Kommissarin Barbara Wundert: Auf dem Weg zu ihrer neuen Dienststelle läuft ihr ein Mädchen vors Auto und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Im Büro angekommen erwartet sie bereits der erste Fall: ein brutaler Mord, der noch rätselhafter wird, als ein paar Tage später wieder ein Mann auf die gleiche Art und Weise umgebracht wird. Beide Opfer sind vorher mit ihren Autos in der Waschanlage gewesen. Nachdem auch noch das Mädchen aus dem Krankenhaus verschwindet, kommt die Kommissarin dem tragischen Zusammenhang zwischen den drei Fällen auf die Spur.
Wash and Kill
Andreas Knaup, geboren 1954, arbeitet als Schauspieler, Autor und Regisseur. Er schreibt Hörspiele, Film- und Theaterstücke. Zuletzt bei DeutschlandRadio Berlin: „Strafstoß“ (2006).