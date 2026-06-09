Die Gottesanbeterin
Von Thomas Fritz
Regie: Beatrix Ackers
Mit: Judith Engel, Deborah Kaufmann, Leonie Rainer, Lisa Hrdina, Ingo Hülsmann, Anne Schirmacher, Matthias Bundschuh, Carolina Vera, Monika Oschek, Thomas Holländer
Komposition: Michael Rodach
Musik: Hilde Kappes
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Sonja Rebel
Regieassistenz: Judith Geffert
Deutschlandfunk Kultur 2018
Länge: 54'37
„Die Gottesanbeterin“
Was geschieht im Kloster Sant‘ Ambrogio? © WillSelarep / Getty Images
Mordserie in einem Nonnenkloster
55:57 Minuten
Eine Nonne, die direkt mit der Muttergottes spricht. Ein Kloster, in dem heimlich ekstatische Rituale abgehalten werden. Und eine rätselhafte Krankheit, die jede Kritik verstummen lässt. Was geht vor sich im Kloster Sant‘Ambrogio?
Italien 1858: Novizenmeisterin Luisa vollzieht mit ihren Schwestern ausgiebige Rituale zur Purifikation des Körpers, mit direkter Genehmigung der Muttergottes. Wer diesen heiligen Draht infrage stellt, muss vom Satan besessen sein, und dieser kann nur mit sehr schmerzhaften Verfahren ausgetrieben werden.
Basierend auf der wahren Geschichte der „Nonnen von Sant‘Ambrogio“, die Kirchenhistoriker Hubert Wolf in seinem gleichnamigen Buch rekonstruiert hat.
Die Gottesanbeterin
Thomas Fritz, 1955 in Halle geboren, arbeitete als Lektor im Verlag Philip Reclam jun. und als Dramaturg am Deutschen Theater. Zuletzt schrieb er für Deutschlandfunk die Hörspiele „Hausbesuch“ (2017) und „Toter Winkel“ (2019).