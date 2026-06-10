Hörspiel: Sommerferien in der Kleinstadt

Das Tierreich

55:49 Minuten
Vier Jugendliche sitzen auf einer Mauer und lassen die Füße baumeln.
Sommerferien irgendwo in Deutschland © William Perugini / imago / Westend 61
Von Nolte Decar |
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• Story • Irgendwo in Deutschland, in den Nullerjahren. Sommerferien: Zeit für alltägliche Nebensächlichkeiten, philosophische Grundsatzfragen und große Gefühle. Und plötzlich fällt ein Panzer vom Himmel.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Es ist Sommer in einer deutschen Kleinstadt, und Jugendliche brechen in die Ferien auf wie in eine große Freiheit. Vor dem Hintergrund der unaufgeregten Urlaubsstimmung entfaltet sich ein Panorama des Erwachsenwerdens: Flaschendrehen. Freibad. Eisdiele. Als das Schicksal zuschlägt, wird die Unbeschwertheit auf die Probe gestellt.
„Das Tierreich“ wurde 2013 mit dem Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin ausgezeichnet und für den Autorenpreis des Heidelberger Stückemarkts 2014 nominiert. 
Produktion zu Das Tierreich mit Stefan Hornbach
Das Tierreich mit Stefan Hornbach© Deutschlandradio / René Fitzek

Das Tierreich
Von Nolte Decar
Regie: Michel Decar
Mit: Lukas Darnstädt, Max Hegewald, Olga Hohmann, Stefan Hornbach, Lola Klamroth, Luis Krawen, Adrienne von Mangoldt, Juno Meinecke, Thea Rasche, Lena Schmidtke, Karla Sengteller, Paula Thielecke, Eric Wehlan und Anton Weil
Komposition: Max Andrzejewski und Daniel Bödvarsson
Ton und Technik: Martin Eichberg und Christoph Richter
Deutschlandfunk Kultur 2017
Länge: 54'06
Eine Wiederholung vom 19.02.2018

Michel Decar in Das Tierreich
Michel Decar in Das Tierreich © Deutschlandradio / René Fietzek

Jakob Nolte, geboren 1988, Autor mehrfach preisgekrönter Theaterstücke und Co-Kurator des Web Labels „Tegel Media“ (mit Leif Randt). Zuletzt erschienen: „Die Frau mit den vier Armen“, Roman 2024, als Hörspiel für Deutschlandfunk Kultur (2025).

Michel Decar, geboren 1987, Autor und Regisseur. Seine Theaterstücke wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kleist-Förderpreis. 2023 lief sein Kurzfilm „Das asoziale Manifest“ im Wettbewerb des Max Ophüls Preises. Zuletzt erschienen: „Ich kam in Gestalt eines Elefanten“, Lyrikband 2024.

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