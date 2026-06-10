Hörspiel: Sommerferien in der Kleinstadt

Es ist Sommer in einer deutschen Kleinstadt, und Jugendliche brechen in die Ferien auf wie in eine große Freiheit. Vor dem Hintergrund der unaufgeregten Urlaubsstimmung entfaltet sich ein Panorama des Erwachsenwerdens: Flaschendrehen. Freibad. Eisdiele. Als das Schicksal zuschlägt, wird die Unbeschwertheit auf die Probe gestellt.