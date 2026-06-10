Hörspiel: Sommerferien in der Kleinstadt

Das Tierreich
Von Nolte Decar
Regie: Michel Decar
Mit: Lukas Darnstädt, Max Hegewald, Olga Hohmann, Stefan Hornbach, Lola Klamroth, Luis Krawen, Adrienne von Mangoldt, Juno Meinecke, Thea Rasche, Lena Schmidtke, Karla Sengteller, Paula Thielecke, Eric Wehlan und Anton Weil
Komposition: Max Andrzejewski und Daniel Bödvarsson
Ton und Technik: Martin Eichberg und Christoph Richter
Deutschlandfunk Kultur 2017
Länge: 54'06
Eine Wiederholung vom 19.02.2018
Das Tierreich
Das Tierreich
Jakob Nolte, geboren 1988, Autor mehrfach preisgekrönter Theaterstücke und Co-Kurator des Web Labels „Tegel Media“ (mit Leif Randt). Zuletzt erschienen: „Die Frau mit den vier Armen“, Roman 2024, als Hörspiel für Deutschlandfunk Kultur (2025).
Michel Decar, geboren 1987, Autor und Regisseur. Seine Theaterstücke wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kleist-Förderpreis. 2023 lief sein Kurzfilm „Das asoziale Manifest“ im Wettbewerb des Max Ophüls Preises. Zuletzt erschienen: „Ich kam in Gestalt eines Elefanten“, Lyrikband 2024.