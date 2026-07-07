Südliche Autobahn
Von Julio Cortázar
Übersetzt von Rudolf Wittkopf
Bearbeitung und Regie: Jakob Gühring
Mit: Ursina Lardi
Komposition: Max Andrzejewski und Johannes Schleiermacher
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Christoph Richter
Regieassistenz: Marie Permantier
Dramaturgie: Sabine Küchler
Besetzung: Kathi Bonjour
Deutschlandfunk 2026
Länge: 54‘36“
Südliche Autobahn
Südliche Autobahn
Julio Cortázar (1914 - 1984) gilt als Meister der phantastischen Literatur. Er hinterließ ein Werk, das es in seiner Modernität immer noch zu entdecken gilt. Seine Erzählungen und Romane sind Grenzgänge, Experimente mit unvorhersehbarem Ausgang. Dazu gehören der Roman „Rayuela“ und die Novelle „Der Verfolger“ sowie die brillanten Essays in „Reise um den Tag in 80 Welten“ und das Logbuch „Die Autonauten auf der Kosmobahn“.