Dylan Thomas

Unterm Milchwald

122:00 Minuten
Ein Bootshaus mit einer Antenne drauf steht am Wasser. Durch einen Rasen bewachsenen Garten führt ein Weg zum Haus.
Dylan Thomas's Bootshaus in Wales war die Inspiration des fiktionalen Ortes Llareggub in Unterm Milchwald © picture alliance / Heritage Images / Timelapse Library Ltd.
Von Dylan Thomas |
Audio herunterladen
*Klassiker* Der legendäre Hörspielklassiker über das kleine Fischerdorf Llarregubb an der walisischen Küste. Neu übersetzt und inszeniert mit einem All-Star-Ensemble.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastHörspiel
Der Morgen beginnt in dem kleinen Fischerdorf Llareggub an der walisischen Küste. Wir folgen den Bewohnern in ihre Träume, wir sitzen in den Stuben, hören Gespräche in einer Kneipe, erfahren von den Wünschen des blinden Kapitäns Cat und folgen insbesondere den heimlichen Liebespaaren hinauf in den Milchwald. Eine einzigartige „Prosa mit Blutdruck“, die von Bildern, Lautmalereien, Wortspielen schier zu bersten scheint.
Das legendäre Werk des walisischen Dichters Dylan Thomas in einer neuen, funkelnden Übersetzung von Jan Wagner, der „Unterm Milchwald“ als das schönste Stück Literatur bezeichnet, „das jemals über den Äther lief“.

Unterm Milchwald
Von Dylan Thomas
In einer Neuübersetzung von Jan Wagner

Mit: Mechthild Grossmann, Barbara Nüsse, Udo Samel, Angela Winkler und Manfred Zapatka
Besetzung: Andreja Andris
Ton und Technik: Christoph Rieseberg, Thomas Widdig und Alexander Nottny
Komposition und Saxophon: Luise Volkmann
Gitarre: Tobias Hoffmann
Cello: Elisabeth Coudoux
Musikaufnahmen und -mischung: Sebastian Clobes
Regieassistenz: Clara Nebel
Funkeinrichtung und Regie: Leonhard Koppelmann
Dramaturgie: Sabine Küchler
Deutschlandfunk 2026

Dylan Thomas, 1914 in Swansea geboren, 1953 in New York gestorben, arbeitete ab 1934 für Zeitschriften und die BBC in London. 1949 zog er sich in den kleinen walisischen Fischerort Laugharne zurück. Er schrieb Gedichte, Essays, Briefe, Drehbücher, autobiographische Erzählungen und das Stück „Unterm Milchwald“, das postum mit dem Prix Italia 1954 ausgezeichnet wurde.

Empfehlungen
Zur Startseite