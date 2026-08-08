Unterm Milchwald
Von Dylan Thomas
In einer Neuübersetzung von Jan Wagner
Mit: Mechthild Grossmann, Barbara Nüsse, Udo Samel, Angela Winkler und Manfred Zapatka
Besetzung: Andreja Andris
Ton und Technik: Christoph Rieseberg, Thomas Widdig und Alexander Nottny
Komposition und Saxophon: Luise Volkmann
Gitarre: Tobias Hoffmann
Cello: Elisabeth Coudoux
Musikaufnahmen und -mischung: Sebastian Clobes
Regieassistenz: Clara Nebel
Funkeinrichtung und Regie: Leonhard Koppelmann
Dramaturgie: Sabine Küchler
Deutschlandfunk 2026
Unterm Milchwald
Unterm Milchwald
Dylan Thomas, 1914 in Swansea geboren, 1953 in New York gestorben, arbeitete ab 1934 für Zeitschriften und die BBC in London. 1949 zog er sich in den kleinen walisischen Fischerort Laugharne zurück. Er schrieb Gedichte, Essays, Briefe, Drehbücher, autobiographische Erzählungen und das Stück „Unterm Milchwald“, das postum mit dem Prix Italia 1954 ausgezeichnet wurde.