„Todesphantasie“

Acht Jahre nach dem Ableben von Peter Tschaikowsky im Oktober 1893 reist der renommierte Musikwissenschaftler Ashley B. Trevors nach Russland. Dort will er für seine große Tschaikowsky-Biografie noch einige Ungereimtheiten überprüfen, die vor allem den Tod des Komponisten betreffen. Als nach einem halben Jahr noch immer keine Lebenszeichen von Prof. Trevors kommen, schickt die Carnegie-Stiftung dem Verschollenen einen jungen Privatdetektiv russischer Abstammung hinterher.