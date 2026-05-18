Todesphantasie
Von Christoph Prochnow
Regie: Bärbel Jarchow-Frey
Mit: Christian Brückner, Margarita Breitkreiz, Julia Grauberger, Markus Meyer, Friedhelm Ptok, Martin Seifert, Evgeniy Titov, Victor Choulman, Hermann Beyer, Udo Baumgartner, Klaus Herm, Uwe Müller, Maximilian von Pufendorf, Jürgen Thormann, Gerd Wameling
Musik: Fabian Enders (Klavier)
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Eugenie Kleesattel
Regieassistenz: Beate Becker
Deutschlandradio Kultur 2008
Länge: 56'27
Eine Wiederholung vom 23.06.2008
Wie starb Tschaikowsky?
Todesphantasie
Christoph Prochnow, geboren 1942, studierte an der Filmhochschule Babelsberg, arbeitete als Dramaturg im DEFA-Studio für Spielfilme und seit 1973 auch fürs Hörspiel. Deutschlandradio Kultur produzierte 2006 seine Hörspielbearbeitung von Stefan Zweigs „Der Amokläufer“ und 2007 „Hoffmanns Rache“.