Häuserkampf
Von Ulrich Land
Regie: Sven Stricker
Mit: Hüseyin Ekici, Stephan Szász, Mürtüz Yolcu, Tanja Wedhorn, Gerd Grasse, Franziska Troegner, Ulf Schmitt, Jörg Hartmann
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Susanne Beyer
Regieassistenz: Cordula Dickmeiß
Deutschlandfunk 2014
Länge: 42'14
Eine Wiederholung vom 23.02.2015
„Häuserkampf“
Die ThyssenKrupp Stahlwerke in Duisburg Bruckhausen werden zur Kulisse eines erbitterten Häuserkampfes © Jochen Tack / IMAGO
Rebellion gegen Gentrifizierung
42:18 Minuten
Ein Stadtteilmanager wird als Geisel genommen, nachdem bei Abrissarbeiten eine ältere Frau ums Leben kommt. Während das SEK den Geiselnehmer jagt, interessiert sich ein Kommissar für die Umstände, die zum Tod der Frau führten.
Abrissarbeiten im Duisburger Stadtteil Bruckhausen. Auch das Haus von Bülent Arslan ist betroffen, der vor 40 Jahren als Gastarbeiter in den Ruhrpott kam. Er gehört zu den Mitgliedern einer Bürgerinitiative, die sich gegen das Vorhaben engagiert.
Als die alte Frau Hoffmann, von der Stadtverwaltung bereits umgesiedelt, immer wieder in ihre alte Wohnung zurückkehrt und dort stirbt, nimmt der Türke den Stadteilmanager Schröder als Geisel und fordert die sofortige Einstellung der Abrissarbeiten. Entführungsspezialistin Bose und ein Aufsichtsratsmitglied von ThyssenKrupp Steel kommen im Rathaus zusammen, denn für die Stadtteilprojektierung wurden Subventionen in Millionenhöhe gezahlt. Während das SEK versucht, den Geiselnehmer zu finden, interessiert sich Kommissar Thalhammer für den Tod der alten Frau Hoffmann.
Häuserkampf
Ulrich Land, geboren 1956 in Köln, schreibt Lyrik, Prosa und Essays. Er unterrichtet Creative Writing u.a. an der Universität Witten/Herdecke und ist der Verfasser von rund 100 Radiofeatures und Hörspielen.