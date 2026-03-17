Über die Einsamkeit in der Großstadt

Nebeneinander Gehen

51:09 Minuten Was kann passieren, wenn man einfach nur nebeneinander geht - drei Minuten lang? © Oleg Elkov / Getty Images

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Martha geht mit ihr unbekannten Menschen durch die Großstadt. Für kurze Zeit wird sie die ideale Begleiterin, sie schlüpft in verschiedene Rollen, ist Schwester, Freundin, Tochter. Martha hat für diesen Zeitvertreib feste Regeln: nebeneinander Gehen – immer nur drei Minuten! Nie reden! Nicht stören!