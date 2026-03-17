Nebeneinander Gehen
Von Dunja Arnaszus
Regie: Christine Nagel
Komposition: Gerd Bessler
Mit: Karina Plachetka, Tina Engel, Alexander Khuon, Graham Valentine, Boris Aljinovic, Irm Hermann, Astrid Meyerfeldt, Carmen-Maja Antoni u.a.
Produktion: DLF 2006
Länge: 49’30
Über die Einsamkeit in der Großstadt
Was kann passieren, wenn man einfach nur nebeneinander geht - drei Minuten lang? © Oleg Elkov / Getty Images
Nebeneinander Gehen
51:09 Minuten
Martha geht mit ihr unbekannten Menschen durch die Großstadt. Für kurze Zeit wird sie die ideale Begleiterin, sie schlüpft in verschiedene Rollen, ist Schwester, Freundin, Tochter. Martha hat für diesen Zeitvertreib feste Regeln: nebeneinander Gehen – immer nur drei Minuten! Nie reden! Nicht stören!
Immer nur einmal mitgehen! Irgendwann aber stürzt das gesamte Regelwerk in sich zusammen. Schuld daran ist Thomas Hafer, der seinen Schatten nach dem Namen fragt und dreiminütige Rendezvous arrangiert ...
Nebenbei erfährt man, weshalb Nudeln immer al dente gekocht werden, woran man erkennt, dass es Herbst wird, und dass die Frau von der Auskunft wirklich in jeder Lebenslage Bescheid weiß ...
Nebeneinander Gehen
Dunja Arnaszus, geboren 1970 in Göttingen, arbeitete in England als Zirkus- und Performancekünstlerin. Sie lebt heute als Schauspielerin und Autorin in Hamburg.